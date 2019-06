Spooroverweg Stationsstraat twee weekends onderbroken Wouter Demuynck

06 juni 2019

17u41 0 Geel De komende twee weekends herstelt Infrabel telkens van vrijdagnacht tot zondagnacht de spooroverweg aan het station. De overweg is dan volledig afgesloten voor alle verkeer. De spooroverweg aan Galven is ook afgesloten tot 5 juli.

Aan het station werkt Infrabel van 7 juni, om 22 uur, tot en met 10 juni om 3 uur. Het weekend daarop is dat van 14 juni om 22 uur tot en met 17 juni om 3 uur. Om veiligheidsredenen vinden de werken, die geluidshinder kunnen veroorzaken, ook ’s nachts plaats.

De spooroverweg zal deze twee weekends volledig zijn afgesloten voor al het verkeer (inclusief fietsers). Ook de spoorweg aan Galven is doorlopend van 6 juni (22 uur) tot en met 5 juli (16 uur) gesloten.

Voor het verkeer vanuit Turnhout is er een omleiding voorzien via R14, afrit Rauwelkoven, Rauwelkoven en Kwakkelberg. Voor het verkeer vanuit Mol en E313 is er een omleiding via Logen en Katersberg.