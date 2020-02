Sophie Vangheel wordt ereburger van Geel Wouter Demuynck

10 februari 2020

17u36 1 Geel Met zo’n naam kon het bijna niet anders: Sophie Vangheel, stichter van ontwikkelingsorganisatie Cunina, is door de gemeenteraad voorgedragen als ereburger van Geel. Dankzij haar organisatie hebben inmiddels al meer dan 15.000 kinderen de kans gekregen om van onderwijs te genieten.

Het stadsbestuur heeft drie criteria om het ereburgerschap toe te kennen. De betreffende persoon moet een aantoonbare band hebben met Geel, een bijzondere verdienste voor Geel hebben en faam en aanzien in Vlaanderen en daarbuiten genieten. Aan al die criteria voldoet Sophie Vangheel met verve.

Ambassadeur

“Je kan je geen betere ambassadeur voor de stad Geel bedenken dan Sophie. Sinds de oprichting van Cunina draagt zij het Geelse gedachtegoed uit over de hele wereld. Al 29 jaar zet zij de zorg voor de meest kwetsbaren op de eerste plaats en ijvert zij ervoor om kansarme kinderen in ontwikkelingslanden op schoolbanken te zetten”, klinkt het bij de stad.

Onderwijsprojecten

“Anno 2019 zijn er al meer dan 15.000 kinderen in zeven verschillende partnerlanden die dankzij een gepersonaliseerd Cunina-peterschap de kans hebben gekregen om naar school te gaan, hun talenten te ontplooien en zo hun toekomst in eigen handen te nemen. Bovendien heeft Sophie in deze 29 jaar om en bij de 170 onderwijsprojecten gerealiseerd.”

“Ze bouwde onder andere volledig ingerichte scholen in Nepal en Haïti, familiehuizen voor weeskinderen en skills centers in Zuid-Afrika, een hostel, een bibliotheek, een gezondheidscentrum en een muziekschool in het Himalayagebergte van Nepal, zestig huisjes voor daklozen op de Filipijnen en twee slaapzalen met sanitaire blokken voor vijfhonderd kansarme kinderen in Oeganda.”

Vierde ereburger

De gemeente keurde de voordracht unaniem goed. Zo zal Sophie Vangheel de vierde ereburger van Geel worden, na Armand Preud’homme, Jan Hoet en Jef Neve. De toekenning van het ereburgerschap zal later nog gevierd worden met een feestelijk moment.