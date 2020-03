Slagroomtaart in gezicht van leerkracht is ludiek slotmoment van Senegalweek bij Sint Dimpna Geel Wouter Demuynck

13 maart 2020

20u39 2 Geel De slagroomtaart die secretariaatsmedewerker Bert Aerts in zijn gezicht kreeg was donderdag de ludieke apotheose van de ‘Senegalweek’ bij Sint Dimpna Geel. Met allerlei activiteiten zamelde de school een week lang geld in voor landbouwers in Senegal.

Tijdens de Senegalweek zamelde de middelbare school Sint Dimpna Geel onder meer geld in door veilingen en een ontbijt te organiseren en koffie en wafels te verkopen. Ook konden de leerlingen geld inzetten om een slagroomtaart in het gezicht van een leerkracht te gooien. De activiteiten zijn in feite de derde en laatste fase in het project rond Senegal. Vorig schooljaar begonnen de voorbereidingen al voor de inleefreis naar het land in Afrika die eind 2019 plaatsvond.

Landbouw in Senegal

Leerkracht Lore Hoedemaekers trok samen met vier leerlingen van de school - en ook nog een aantal leerlingen en leerkrachten van drie andere Antwerpse scholen - naar Senegal samen met Broederlijk Delen. “Broederlijk Delen heeft ginds partnerorganisaties die aangeven wat de grootste noden zijn. Het blijkt dat vooral de landbouw in Senegal hulp nodig heeft. Senegal kampt immers met klimaatproblemen en er is een watertekort. Hun regenseizoen telt nu immers nog maar drie maanden in plaats van zes maanden”, aldus Hoedemaekers.

Opleidingen

De activiteiten van de school brachten in totaal 8.100 euro op. Dat bedrag zal vooral besteed worden aan landbouwgerelateerde opleidingen voor de Senegalezen. Limme Van Den Abeele van Broederlijk Delen en Senegalees Mamadou Dramé kwamen de cheque dankbaar in ontvangst nemen tijdens het slotmoment van de Senegalweek. Dat was ongetwijfeld het favoriete onderdeel van de leerlingen, die een van de leerkrachten konden trakteren op een slagroomtaart in het gezicht.

Uit een lijst van tien leerkrachten of medewerkers werd uiteindelijk het meeste geld - 152 euro - ingezet op secretariaatsmedewerker Bert Aerts. De grootste geldschieter was Michiel Didden, die met zijn klas 4 wetenschappen 52,50 euro had ingezameld. Hij kreeg de eer om de slagroomtaart in het gezicht van de secretariaatsmedewerker te planten.