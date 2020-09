Sint-Dimpnakerk is ‘s avonds voortaan weer feeëriek verlicht Wouter Demuynck

11 september 2020

22u00 0 Geel Sinds donderdag wordt de Sint-Dimpnakerk in Geel ‘s avonds weer in de kijker gezet met feeërieke verlichting. Intussen is ook de restauratie van de gietijzeren grafkruisen volop aan de gang.

De Sint-Dimpnakerk had al enkele jaren geen verlichting meer, maar daar is nu verandering in gekomen. Het stadsbestuur investeerde 150.000 euro om de kerk weer in de kijker te zetten. “Een van de aanleidingen was de feeërieke verlichting van de Sint-Amandskerk in het centrum. Ik moet nog iemand tegenkomen die het daar niet mooi vindt”, zegt burgemeester Vera Celis (N-VA). “Wat de Sint-Dimpnakerk betreft, zijn de grondspots zodanig opgesteld dat de focus komt te liggen op de grote toren. Ook de waterduivels worden speciaal opgelicht.”

Corrosie

Ook de aanpalende begraafplaats ondergaat een vernieuwing. Alle 43 gietijzeren grafkruisen zullen gerestaureerd worden. De eerste helft van de grafkruisen is intussen in ere hersteld. “De grafkruisen bevonden zich in precaire toestand door corrosie”, aldus schepen van Cultuur Marleen Verboven (N-VA). “Conservatie en restauratie waren dan ook dringend nodig. We hebben bovendien besloten om er geen graven meer te ruimen. We willen de boeiende geschiedenis en het verzorgende karakter van de omgeving versterken en een ruimte creëren die rust biedt.”