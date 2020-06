Sint Dimpna Geel organiseert proclamatie in de plaatselijke kerk Wouter Demuynck

19 juni 2020

20u37 0 Geel Nu proclamaties toch toegelaten zijn, weliswaar in beperktere vorm, halen scholen hun creativiteit boven om zesdejaars alsnog een mooi afscheid te gunnen. Zo gaat Sint Dimpna Geel haar proclamatie in de Sint-Dimpnakerk organiseren en het hele gebeuren voor familieleden livestreamen.

De proclamatie van Sint Dimpna Geel vindt op vrijdag 26 juni in twee groepen op twee verschillende tijdstippen plaats in de ruime Sint-Dimpnakerk. “De IT-dienst gaat de plechtigheid livestreamen voor de ouders, andere familieleden en leraren aangezien er geen externen aanwezig mogen zijn. Uiteraard zullen de leerlingen anderhalve meter van elkaar gespreid in de kerk zitten. Alles gebeurt onder de supervisie van de preventiedienst", zegt Geert Vandecruys, woordvoerder van scholengemeenschap Kogeka.

Kleinschalige initiatieven

“Op andere locaties van onze scholengemeenschap zijn er nog andere kleinschalige initiatieven gepland om het schooljaar toch mooi af te sluiten voor leerlingen en worden er al plannen gemaakt om hopelijk volgend schooljaar op een of ander manier een inhaalbeweging te doen. Ook personeelsleden die bijvoorbeeld met pensioen gaan worden op een alternatieve manier of op een latere datum gevierd.”