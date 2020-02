Schuttershof krijgt gescheiden riolering en wordt fietsstraat: werken starten op 17 februari Wouter Demuynck

06 februari 2020

15u46 2 Geel Op 17 februari gaan de werken in Schuttershof van start. Er wordt een gescheiden riolering aangelegd en de straat wordt ook omgevormd tot een fietsstraat. Het einde van de werken is gepland voor het najaar van 2020.

Omwille van de verouderde infrastructuur wordt in Schuttershof een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en de weg vernieuwd. De stad wil er ook een veilige schoolomgeving voor de scholieren van Sint Aloysius Geel van maken door de straat om te vormen tot een fietsstraat, waar eenrichtingsverkeer van Gasthuisstraat naar Diestseweg zal gelden.

Drie fases

Op 17 februari start Aquafin met de werken, die opgedeeld zijn in drie fases. Eerst werkt Aquafin aan het deel van Schuttershof tussen Diestseweg tot aan de ingang van sporthal De Doelen. Tot eind mei wordt de riolering aangelegd en de onderlaag van het asfalt gelegd. In deze fase is Schuttershof bereikbaar langs de Gasthuisstraat.

Vanaf 4 mei worden dezelfde werken uitgevoerd vanaf de ingang van de sporthal tot aan Gasthuisstraat. Het einde van die werken is gepland tegen het bouwverlof van 2020. In een derde fase, vanaf augustus, krijgt de straat een toplaag asfalt en in het najaar volgt de groenaanplanting tijdens het plantseizoen.

Hinder

Tijdens de hele periode van de werken is geen doorgaand verkeer mogelijk in Schuttershof. “Plaatselijk verkeer kan wel, maar tijdens de werkuren - van 7 uur ’s morgens tot 16.30 uur - zal dit op bepaalde momenten moeilijk zijn. Er wordt steeds geprobeerd de woningen en de school maximaal bereikbaar te houden”, klinkt het bij de stad.

“Tijdens bepaalde fases van de werken zal dit niet kunnen. Dan moet je de wagen buiten de werkzone parkeren.” De woningen en de school zijn tijdens de gehele duur van de werken wel steeds te voet bereikbaar.