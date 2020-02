Scholier Sint-Jozefinstituut klopt leerkracht arbeidsongeschikt: na schorsing riskeert hij nu ook werkstraf Jef Van Nooten

04 februari 2020

12u08 0 Geel Een incident op het Sint-Jozefinstituut in Geel heeft een gerechtelijk staartje gekregen. Na een opmerking over zijn gsm-gebruik gaf een 20-jarige leerling van de school een leerkracht een slag in het gezicht. Hij riskeert nu een werkstraf.

De 20-jarige J.C. uit Westerlo begon in september aan het 7de jaar Industriële Houtbewerking op het Sint-Jozefinstituut in Geel. Een opleiding die hij niet zal kunnen afmaken. In oktober werd hij geschorst nadat hij een leerkracht een slag in het gezicht had gegeven. De leraar was een tijd arbeidsongeschikt na het geweld. Na de sanctie die door de school werd opgelegd, moest de jongeman zich dinsdag ook verantwoorden voor de correctionele rechtbank. “Hij had zijn stagecontract te laat ingediend en kon daardoor zijn stage nog niet aanvatten”, zegt openbaar aanklager Elke Van Dijck. “In de plaats daarvan moest hij een taak uitvoeren op school.”

Verboden

Toen een leerkracht ging kijken hoe J.C. het er van af bracht, trof hij de leerling zittend aan op een bank. Hij was spelletjes aan het spelen. “De leraar sprak hem daarop aan, omdat gsm’s verboden zijn op school. Hij vroeg aan J.C. om de gsm af te geven. Maar de leerling weigerde en gaf een vuistslag aan de leerkracht.”

Geschorst

Het openbaar ministerie vraagt een werkstraf voor de leerling. “Ik ben geschorst door de school”, reageert J.C.. “Ik kan mijn schooljaar dus niet afmaken en ben nu aan het werk. Dat 7de jaar zal ik misschien via avondonderwijs afmaken.”

Vonnis op 3 maart.