Scholier krijgt 60 uur werkstraf voor vuistslag aan leerkracht Jef Van Nooten

04 maart 2020

Een leerling van het Sint-Jozefinstituut in Geel moet van de rechter 60 uur de handen uit de mouwen steken. Hij krijgt een werkstraf nadat hij een leerkracht vuistslag in het gezicht had gegeven

De scholier uit Westerlo, J.C. (20), startte dit schooljaar aan het 7de jaar Industriële Houtbewerking op het Sint-Jozefinstituut in Geel. Hij zou normaal een stage moeten doen, maar had zijn stagecontract te laat ingediend. Omdat hij zijn stage nog niet kon aanvatten, moest hij een andere taak uitvoeren op school. Een leerkracht betrapte hem op dat moment terwijl hij spelletjes aan het spelen was op zijn gsm. Toen de leerkracht hem vroeg zijn gsm af te geven, weigerde J.C. dat en gaf hij de leerkracht een vuistslag in het gezicht. De man was een tijd arbeidsongeschikt.

Geschorst

De leerling is na het incident geschorst door de school. Nu krijgt hij er van de rechtbank nog een werkstraf van 60 uur bovenop.