Schiet vijanden neer in Virtual Reality-arena van VR Base in Yellow Park: “Willen er een familie- en vrijetijdspark van maken” Wouter Demuynck

25 februari 2020

19u28 0 Geel Het Yellow Park, op de Antwerpseweg in Geel, gaat digitaal. Trampolinepark SuperJump introduceerde Het Yellow Park, op de Antwerpseweg in Geel, gaat digitaal. Trampolinepark SuperJump introduceerde een digitale gamezone waar je springen met gamen combineert , maar eerder vestigde ook VR Base zich al in het winkelcentrum. In de arena van VR Base stap je dankzij een Virtual Reality-bril in een virtuele wereld waar je je vijanden moet neerschieten. “We willen van Yellow Park een familie- en vrijetijdspark maken.”

VR Base werd opgericht door de broers Lode en Arne Snackaert. Daarna stapte ook Sem Van Dam mee in de zaak. De vestiging in Geel is al de derde van het bedrijf, na Lint en Mechelen. In Geel beschikt VR Base over een hal van 450 vierkante meter die eventueel ook nog in twee arena’s kan opgesplitst worden.

Schietspellen

De deelnemers worden uitgerust met verschillende onderdelen. Dankzij de VR-bril vertoeven ze in een virtuele wereld en een laptop op de rug van de deelnemer zorgt ervoor dat de bewegingen van de persoon door de camera’s worden geregistreerd en alles gekalibreerd wordt - zo wordt zelfs de lengte van een persoon ook accuraat in het spel weergegeven. Ten slotte krijgen de deelnemers een wapen, waarmee ze zelf kunnen herladen en van wapen wisselen.

“We hebben in totaal zeven spellen - allemaal schietspellen. Bij drie ervan neem je het in team op tegen een gevirtuele vijand, bij de vier andere spelen twee teams tegen elkaar”, legt Deuces Jansen, filiaalmanager van VR Base in Geel, uit.

Ontwikkeld door eigen softwareteam

“Zo is de map Cargo bijvoorbeeld gebaseerd op de haven van Antwepen, bij Underground zit je in een metrostation. Bij die laatste merk je al snel dat daar nog ‘iets’ anders leeft - het zorgt wel voor een zeker schrikeffect (lacht). Er zijn ook meer strategische spellen waar je bijvoorbeeld een platform moet verdedigen of op vlak van bewegen wat actiever moet zijn. Al de spellen zijn volledig door ons eigen softwareteam in Mechelen ontwikkeld.”

Je kan het alleen spelen, al richt VR Base zich vooral op groepen tot maximaal 20 personen. “We kenden een moeilijke start, want in het begin wisten de mensen ons niet te vinden. Nu beginnen we stilaan ons cliënteel wel te hebben, zowel jong als oud. Het is opvallend hoe snel ook 70-jarigen zich hier konden inleven.”

Familie- en vrijetijdspark

Het pand van VR Base is in Yellow Park vlak naast dat van trampolinepark SuperJump gelegen. “Samen zouden we van Yellow Park echt een familie- en vrijetijdspark willen maken, met entertainment voor jong en oud. Zo kunnen we ons onderscheiden van andere winkelcentra”, besluit Jansen.

Joachim Heuvinck, marketing- en communicatiemanager van SuperJump, hoopt dat er nog soortgelijke spelers zich in het Yellow Park vestigen. “Daarnaast willen we verder groeien met de reeds bestaande merken en samenwerken met sterke retailpartners. We willen nog meer inzetten op interactie, innovatie en digitalisering. We denken dat deze site alvast een voorbeeld kan worden voor de rest van het land. Zo zetten we Geel op de kaart wat de nieuwste trends in entertainment in België betreft.”