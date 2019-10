Schepen Griet Smaers wordt interimvoorzitter van CD&V Wouter Demuynck

17u46 1 Geel De Geelse schepen Griet Smaers is samen met Europees parlementslid Cindy Franssen aangesteld tot interim-voorzitter van CD&V. Zij zullen de komende voorzittersverkiezingen in goede banen moeten leiden en nemen het dagelijkse bestuur op zich.

De partij moet op zoek naar een nieuwe voorzitter nu voormalig CD&V-voorzitter Wouter Beke minister is geworden in de Vlaamse regering. In afwachting daarvan nemen Griet Smaers en Cindy Franssen de honneurs waar. Ten laatste op 6 december moet de nieuwe voorzitter bekend zijn. “Ik wil van harte voorganger Wouter Beke danken voor al het werk dat hij als voorzitter de afgelopen 9 jaar heeft verricht”, aldus Smaers.

“Het is een eer om, toch voor even, het mede-voorzitterschap van de mooiste partij van Vlaanderen te mogen dragen. CD&V staat voor een vernieuwingsoperatie. Zo moeten we volgens mij meer inzetten op een duurzame omgeving en een duurzaam beleid. Hernieuwbare energie en betere luchtkwaliteit zijn daar maar enkele aspecten van. CD&V dient de komende jaren ook opnieuw een beleid dichtbij de mensen en lokale besturen te voeren. Wij zijn een warme volkspartij en moeten dat ook uitdragen.”

Griet Smaers was sinds 2011 al ondervoorzitter van CD&V en zetelde de voorbije legislatuur als federaal parlementslid. Bij de afgelopen verkiezingen speelde ze haar zetel kwijt. Daarvoor was ze ook al een legislatuur actief als Vlaams parlementslid.