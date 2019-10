Sasha & Davy en Andrea Croonenberghs steken kankerpatiënten hart onder de riem in AZ Sint-Dimpna Wouter Demuynck

14 oktober 2019

17u23 5 Geel Komende donderdag, op de Dag tegen Kanker, organiseert het AZ Sint-Dimpna in Geel allerlei activiteiten en workshops voor kankerpatiënten in het ziekenhuis. Ze kunnen een babbeltje slaan met zorgverleners en lotgenoten, maar ook met Sasha Rosen, Davy Gilles en Andrea Croonenberghs. Zij brengen een bezoek aan het ziekenhuis om patiënten een hart onder de riem te steken.

Tijdens de Dag tegen Kanker kunnen patiënten onder meer doorlopend een portretfoto laten nemen door een professionele fotograaf en ze meteen mee naar huis nemen. Om er een prachtfoto van te maken, krijgen ze vooraf gelaatsverzorging, hand- en voetmassage en make-up. Patiënten kunnen ook een creatieve workshop volgen, een workshop rond zelfreflectie of een workshop over kleurenanalyse en -advies. 95 patiënten hebben zich ingeschreven voor de dag.

Actrice, zangeres en presentatrice Andrea Croonenberghs brengt op de Dag tegen Kanker een bezoek aan het ziekenhuis om kankerpatiënten te steunen. “Ik prijs mezelf gelukkig dat ik niet uit ervaring kan spreken, maar ik besef heel goed dat de diagnose van kanker een bijzonder zware impact heeft op iemands leven. We moeten heel goed zorg dragen voor onze familie, vrienden en kennissen die een slecht lotje trekken. En vooral heel goed naar hen luisteren”, zegt Andrea.

Ook het muzikaal duo Sasha & Davy is van de partij. “Als wij op deze manier ons steentje kunnen bijdragen aan de ‘Kom op tegen Kanker’-actie, dan doen we dat graag. We kennen genoeg mensen in onze omgeving die met de ziekte en de gevolgen ervan worden geconfronteerd en uit solidariteit en steun komen we graag langs op de afdeling om iedereen er een hart onder de riem te steken.”