Rustige studeerplekken in Gasthuismuseum en zaal Axion Wouter Demuynck

11 juni 2020

16u42 0 Geel De stad Geel biedt een uitweg voor studenten die in deze coronaperiode geen rustige plaats hebben om te studeren. Geelse studenten kunnen voor de examenperiode een rustig studeerhoekje reserveren in het Gasthuismuseum en zaal Axion.

In zaal Axion kunnen dertig studenten terecht, in het Gasthuismuseum is er plaats voor zes studenten. Van maandag tot en met vrijdag kan je in zaal Axion een studieblok van 8.30 tot 12.30 uur of van 12.30 tot 16 uur reserveren. In het Gasthuismuseum is er een studieblok van 13.15 tot 17.15 uur van woensdag tot en met zondag mogelijk.

Je moet een dag op voorhand een studieblok reserveren via een formulier dat je op de website van de stad vindt. Wie toch niet kan komen, kan zijn reservatie annuleren via studeren@geel.be.