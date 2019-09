Roger en Francine vieren gouden huwelijk Wouter Demuynck

10 september 2019

20u31 2 Geel In Geel hadden Roger Kempen (72) en Francine Vanberghen (70) het genoegen om samen hun gouden huwelijksjubileum te mogen vieren. Het echtpaar trouwde op 23 augustus 1969 en 50 jaar later staan ze samen met nog steeds evenveel geluk en liefde in hetzelfde huwelijksbootje.

Francine en Roger vertoeven al heel hun leven in Geel. Roger is een bekend gezicht in de stad en bevindt zich er vaak met de fiets of te voet. Hij heeft vroeger bij ASV Geel gespeeld, daarnaast was hij tot zijn pensioen aan de slag bij Oké Auto Geel. Francine vergezelt hem graag op de fiets of al wandelend door Geel en omstreken. Zij zorgde thuis altijd voor het eten, de kinderen en nadien ook de kleinkinderen.

Het echtpaar beleefde recent enkele moeilijkere tijden toen Roger in het ziekenhuis belandde met een bacterie op zijn heup. Na vijf weken was hij echter aan de beterhand en mocht hij het ziekenhuis verlaten. Afgelopen zaterdag hebben Francine en Roger een drink ter ere van hun jubileum gehouden samen met hun dichtste familieleden, vrienden en buren. De opbrengsten die ze daarbij hebben ontvangen schonken ze integraal aan het goede doel.