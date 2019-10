Roger en Christiane vieren gouden bruiloft Wouter Demuynck

10 oktober 2019

19u16 4 Geel Dit jaar vieren Roger Mertens (73) en Christiane Snoeckx (68) hun 50ste huwelijksverjaardag.

Roger woonde destijds naast dancing Wengé op de Diestseweg en ontmoette daar zijn toekomstige echtgenote. Samen hebben ze twee kinderen, Bob en Heidi, die elk ook twee zonen hebben. Roger was vroeger aan de slag als fabrieksarbeider bij Bell Telephone in Geel, Christiane was als winkeldetective in dienst bij Securitas. In hun vrije tijd gaan Roger en Christiane graag wandelen en gaan ze af en toe op reis. Daarnaast hebben ze zich ook altijd over de kleinkinderen ontfermd.