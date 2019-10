Roemeense jeugdbeweging doet ideeën op in Larum Wouter Demuynck

25 oktober 2019

18u48 1 Geel Een delegatie van de Roemeense jeugdbeweging AGLT is donderdag neergestreken in Geel-Larum. Tijdens de driedaagse in ons land organiseren de vijftien leden een Nationale Raad, doen ze hier ideeën op en onderhouden ze hun Vlaamse contacten, want het is dankzij de expertise van tal van Vlaamse jongeren dat AGLT destijds kon opgestart worden.

De jeugdbeweging AGLT (Asociatia Grupurilor Locale de Tineret) werd in 2000 opgestart op vraag van Roemeense jongeren en is sterk te vergelijken met de Chiro. Tussen 2000 en 2010 zijn zo’n 350 jongeren van jeugdbewegingen uit gans Vlaanderen in kleine groepjes of individueel heen en weer gereisd om in Roemenië hun kennis en ervaring door te geven aan hun leeftijdsgenoten. Enkele honderden leden van de AGLT-leiding zijn dan weer naar Vlaanderen gekomen om hier mee te draaien in het jeugdwerk. Die samenwerking heeft ertoe geleid dat AGLT heel wat elementen van onze jeugdbewegingen heeft overgenomen. Met succes: ondertussen behoort AGLT tot een van de grootste jeugdbewegingen van Roemenië.

Werking onder de loep

Afgelopen donderdag kwam een groep van 15 Roemeense jongvolwassenen in Larum aan die in hun land lokaal en nationaal kartrekker zijn van hun jeugdbeweging. Zij zijn allemaal vrijwilliger, want de jeugdbeweging heeft niet de financiële mogelijkheden om een beroepskracht in dienst te nemen. Overheidsfinanciering is er immers niet.

Tijdens de driedaagse, van vrijdag tot en met zondag, willen ze hun werking hier onder de loep nemen. Zo organiseren ze in de parochiezaal van Larum hun Nationale Raad, in samenwerking met de Turnhoutse vzw Somepro (Steunpunt voor Oost en Midden-Europa Projecten). “Vrijdag en zaterdag zijn volle vergaderdagen: we evalueren, besnuffelen nieuwe ideeën en bekijken hoe we nieuwe AGLT-groepen oprichten. Kortom: hun hele toekomst komt aan bod. Er wordt ook een gesprek gevoerd met Chirojeugd Vlaanderen en Kazou over verdere uitwisselingen”, zegt Bart Wynants van Somepro vzw.

Samen zondagactiviteit organiseren

Ontspanning mag uiteraard ook niet ontbreken. “Op vrijdag is er een ontmoetingsavond met de lokale jeugdbewegingsleiding, meer bepaald met mensen die de voorbije jaren naar Roemenië zijn gereisd om cursus te geven of stages hebben voorzien. Zaterdagavond gaan ze een stapje in de wereld zetten.” Zondagnamiddag gaan de Roemenen in duo kennismaken met enkele Chirogroepen en gaan ze samen zondagactiviteiten organiseren. Maandagmorgen vertrekt de delegatie terug naar Roemenië, na ongetwijfeld weer veel kennis vergaard te hebben.