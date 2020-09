Roel van Hemert koestert promotie-ambities bij ASV Geel: “Mooie uitdaging aan einde van carrière” Kristof De Cnodder

10 september 2020

08u15 0 Geel Nadat ASV Geel geen licentie meer kreeg voor het nationaal voetbal neemt de club een doorstart in eerste provinciale. Met een nieuwe bestuursploeg wil Geel zo snel mogelijk weer hogerop. Routiniers Sherjill MacDonald en Roel van Hemert (allebei 35) moeten de ploeg straks gidsen op het veld. “Dit is een leuke uitdaging op het einde van onze carrière”, zegt Van Hemert.

Roel van Hemert (die vroeger onder andere bij Antwerp en Lierse actief was) verruilde in het tussenseizoen derdeprovincialer Branst voor derdeprovincialer Hooikt. Maar: toen kwam plots ASV Geel op de proppen en dat aanbod wou de Nederlandse centrale verdediger niet laten liggen.

“Ik had een clausule in mijn overeenkomst met Hooikt waarmee ik voor 1 september tegen betaling van een transfersom nog naar een andere club kon verhuizen”, legt Van Hemert uit. “Toen Geel kwam, heb ik die clausule geactiveerd. Dat bracht jammer genoeg wat commotie te weeg. Het leek wel alsof ik plots van Ajax was overgestapt naar Feyenoord (knipoogt). Maar ik kan iedereen recht in de ogen kijken. Ik speelde van in het begin open kaart en er was nu eenmaal die opening in mijn contract. Financieel is Hooikt er trouwens niet slechter op geworden.”

Makelaarskantoor

Volgens Van Hemert zijn er verschillende redenen waarom hij de Geelse aanbieding niet kon weigeren. “Ten eerste kreeg ik de kans om opnieuw samen met Sherjill MacDonald (ex-Anderlecht en –Beerschot, red.) te voetballen. Sherjill is niet alleen een goede vriend, we runnen ook samen het voetbalmakelaarskantoor Real Soccer Management. Bij RSM begeleiden we enkele jonge talenten. Bij KFC Lille stonden Maccie en ik ooit al eens een half jaartje samen op het veld en dat wilden we graag overdoen. Verder is Geel gewoon een mooie, ambitieuze club. De infrastructuur en omkadering ademen eerste klasse en het is leuk om dat in de nadagen van onze carrière te herbeleven.”

Tegelijk benadrukt Van Hemert dat MacDonald en hij niet naar De Leunen zijn gekomen om uit te bollen. “Onze insteek is strijden voor promotie. Dat wordt een uitdaging. We mogen ambitieus zijn, al besef ik dat we het zeker niet zomaar cadeau gaan krijgen. Ik verwacht dat ploegen als Berg en Dal, Wezel en Kontich zeker ook gaan meedoen voor de prijzen. Onze eerste match, op Kontich, wordt alvast een mooie test.”