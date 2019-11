Rode Neuzen Dag helpt leerlingen Sint Aloysius met emoties omgaan: “Zo zien ze dat ze meer gemeenschappelijk hebben dan ze denken” Wouter Demuynck

26 november 2019

16u44 0 Geel Alle leerlingen van de B-stroom van de eerste graad van Sint Aloysius Geel volgden dinsdag de hele dag de workshop ‘Challenge Day’ van Rode Neuzen Dag. Ze leerden onder meer bij over hun eigen gedrag en emoties en om meer begrip op te brengen voor de emoties van anderen.

Challenge Day vzw werd door het Rode Neuzen Fonds gevraagd om met de workshop naar scholen te trekken die zich in het verleden sterk geëngageerd hebben en is mogelijk gemaakt door de vele giften in het kader van Rode Neuzen Dag. Vorig jaar al was Sint Aloysius een ‘Rode Neuzen School’. De leerlingen werden daarom getrakteerd op een dag vol beweging, spelletjes, praatrondes en emotie. Het programma pakt de algemeen voorkomende problemen op school aan zoals vooroordelen, pesten, geweld, buitensluiting, intolerantie en intimidatie.

Saamhorigheid

“Tijdens de workshop gaan de jongeren actief aan de slag met drie hoofdonderwerpen: bewustwording van eigen gedrag en emoties, meer begrip voor het gedrag en de emoties van anderen en respect naar jezelf en anderen. Tijdens deze verbindende dag ervaren jongeren aan den lijve dat ze meer gemeenschappelijk hebben dan dat ze verschillen”, klinkt het bij de organisatie.

“Dat resulteert in een veilig gevoel en saamhorigheid, tussen de jongeren onderling én met volwassenen, en leidt onmiddellijk tot een positiever schoolklimaat in het algemeen. Op zo'n dag krijgen jongeren de kans om elkaar écht te leren kennen, om te laten zien wie zij zelf zijn en te ontdekken wie de andere deelnemers werkelijk zijn.”