Rode lijn op Diestseweg moet fietsstraat verduidelijken Wouter Demuynck

28 augustus 2020

15u02 0 Geel Op de Diestseweg, tussen Kollegestraat en Schuttershof, heeft de stad Geel in het midden van de rijbaan een rode lijn aangebracht. Daarmee wil het stadsbestuur bestuurders eraan herinneren dat ze zich in de fietszone bevinden en gemotoriseerde voertuigen dus achter de fietsers moeten blijven.

Het gedeelte van Diestseweg tussen Kollegestraat en Schuttershof behoort tot de fietszone, maar door het brede wegprofiel van de straat was dat niet altijd even duidelijk. Daarom bracht de stad in het midden van de weg een rode lijn aan.

Het gaat om een proefproject in afwachting van de vernieuwing van het wegdek met overrijdbare middengeleider. De aanleg daarvan gebeurt in 2021.