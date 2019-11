Rijschool laat leerlingen taxichauffeur spelen tijdens praktijklessen: zaakvoerder riskeert 40 maanden cel voor oplichting Jef Van Nooten

20 november 2019

11u53 40 Geel In Turnhout het proces gestart tegen de zaakvoerder van rijschool Proficiat in Geel. De rijschool had geen erkenning waardoor de leerlingen konden fluiten achter hun voorlopig rijbewijs. Tijdens de paar rijlessen die de leerlingen kregen, moesten ze taxichauffeur spelen. De ‘lesgever’ zat terwijl ook spelletjes te spelen op zijn gsm in plaats van instructies te geven. “Ik ben 899 euro kwijt geraakt’, getuigt Lien Smets. Zij is één van de 66 gedupeerden van Melvin de Haan.

‘Behaal uw rijbewijs in de best mogelijke omstandigheden’. Met die slogan lokte Melvin de Haan in 2017 vele tientallen kandidaat-bestuurders naar zijn ‘rijschool’ in de Stationsstraat in Geel. Wie in de mooie beloftes van rijschool Proficiat trapte, was er aan voor de moeite. De rijschool was niet erkend en kon dus ook geen bekwaamheidsattesten afleveren om een voorlopig rijbewijs te krijgen. Zaakvoerder Melvin de Haan – die ook in Nederland al vele jaren gekend staat als oplichter – riskeert nu 40 maanden gevangenisstraf en 10 jaar beroepsverbod voor oplichting en valsheid in geschriften. “Hij lokte leerlingen met promopakketten zoals 20 praktijklessen voor 99 euro”, zegt openbaar aanklager Catherine Dederen. “Door die promo’s hapten ook veel kandidaat-bestuurders van buiten Geel toe. Allemaal dachten ze les te krijgen van een professionele rijschool om zo hun voorlopig rijbewijs te halen. Proficiat presenteerde zich immers als een echte rijschool, met uithangborden, een professionele website, facturen met ‘rijschool’ in de hoofding, … Maar het addertje onder het gras was dat Melvin de Haan niet beschikte over een erkenning.”

De attesten waren dan wel niet geldig. Maar kom, je had intussen toch wel leren rijden, niet? Nee, want zodra je geld had betaald – de leerlingen betaalden uiteindelijk veel meer dan de 99 euro van de promopakketten – gingen de lessen niet of op zeer onprofessionele wijze door. “Leerlingen moesten taxichauffeur spelen tijdens de lessen. Om andere leerlingen thuis op te halen of af te zetten”, schetst Catherine Dederen. “De instructeur was ook voortdurend op zijn gsm bezig. Hij vertelde niet naar waar er gereden moest worden. Bij sommige vrouwen waren er zelfs handtastelijkheden tijdens de rijlessen.”

Oefeningen van internet

Niet alleen de praktijklessen waren op die manier totaal waardeloos. Ook de theorielessen waren een klucht. “Ik betaalde 285 euro, onder meer voor theorielessen”, getuigt gedupeerde Sandor Peeters (19) uit Geel. “Maar in plaats van echt theorieles te krijgen, werd ik achter een computer gezet om oefeningen te maken die je gewoon op internet vindt.”

Lien Smets (21) uit Geel speelde 899 euro kwijt aan de malafide rijschool. “Voor dat geld zou ik zes theorielessen en twintig praktijklessen krijgen. Uiteindelijk kreeg ik slechts twee praktijklessen. De eerste les moest ik alleen meteen over de autosnelweg rijden. Voor de rest werd me nooit gezegd wat ik moest doen.”

Wanneer leerlingen achter hun bekwaamheidsattest vroegen, had Melvin de Haan steevast een smoesje klaar waarom hij die op dat moment nog niet kan afleveren. Wanneer de smoesjes waren uitgewerkt en de mensen echt aandrongen op het attest, leverde hij vervalste attesten af. In totaal maakte hij zo 66 slachtoffers met Rijschool Proficiat.

‘Opgelet voor oplichters’

De politie startte een onderzoek in de zomer van 2017. Via de pers werd toen ook gewaarschuwd voor de malafide praktijken van rijschool Proficiat. Toen Melvin de Haan vernam dat verscheidene leerlingen van zijn rijschool telefoon hadden gekregen van de politie, stuurde hij zijn hele klantenbestand een e-mail. “Opgelet voor oplichters”, waarschuwde hij. “Verscheidene leerlingen kregen zogezegd telefoon van de politie, maar dat is niet de echte politie. Het zijn oplichters, geef hen dus geen enkele informatie.”

De man liet woensdag verstek gaan voor zijn proces. Hij kon niet fatsoenlijk gedagvaard worden omdat hij geen vast adres heeft. Nazicht op internet leert ons dat hij intussen terug in Nederland woont. Ook daar heeft hij intussen een rijschool met de naam Proficiat opgericht, en regent het op internet en sociale media klachten over een gelijkaardige oplichting door de man.

Het vonnis volgt in december.