Revalideer eens op een boerderij in de Kempen: “Op de boerderij ontdekken ze dat ze nog heel wat in hun mars hebben, zo wordt de stap naar het gewone leven kleiner” Wouter Demuynck

02 oktober 2020

20u39 6 Geel Revalideren op een boerderij in plaats van in een ziekenhuis of revalidatiecentrum? Het kan voortaan in de Kempen dankzij ‘Herstelboerderijen’, een project van Welzijnszorg Kempen in samenwerking met onder meer Thomas More en het revalidatiecentrum van Ziekenhuis Geel. “Op de boerderij ontdekken ze dat ze nog heel wat in hun mars hebben en zo wordt de stap naar het gewone leven kleiner”, zegt revalidatiearts Jens Van Akeleyen.

Het project ‘Herstelboerderijen’ voorziet dat mensen die van een blessure moeten revalideren ook buiten de gesloten therapieruimte van het revalidatiecentrum kunnen herstellen en sterker worden. Dat doen ze door allerlei taken uit te voeren op een boerderij. In plaats van bijvoorbeeld 20 keer hun arm te buigen en te strekken in een therapieruimte, kunnen ze diezelfde beweging maken door hooi te scheppen, de stal te vegen of dieren eten te geven.

Stap naar gewone leven kleiner

Intussen zijn al twee zogenaamde herstelboerderijen in het project gestapt: De Schaapskooi in Kasterlee en Vennenhof in Geel. Zij ontvingen reeds de eerste patiënten, die op de boerderij revalideren met ondersteuning van de ergotherapeuten van het revalidatiecentrum van Ziekenhuis Geel. “Door herstelboerderijen kunnen patiënten buiten komen om praktijkgericht te revalideren. Op de boerderij ontdekken ze dat ze nog heel wat in hun mars hebben en zo wordt de stap naar het gewone leven kleiner”, zegt revalidatiearts Jens Van Akeleyen van Ziekenhuis Geel.

Revalidant Tanja ondervond aan den lijve dat revalideren op een boerderij een pak levensechter is. “Op de boerderij zijn de ongelijke ondergronden echt een uitdaging. In het centrum doen ze dit na met matten, maar dat is toch niet hetzelfde. Hier leerde ik dat ik toch meer kan dan ik dacht en daarom laat ik nu thuis ook vaker de rolstoel staan.”

Vriendschap

Ook beide boerderijen zijn enthousiast over het project. “De waardering die je krijgt van de mensen die hier komen herstellen op de boerderij is echt hartverwarmend. Je steekt er wel wat tijd in, maar de vriendschap die je terugkrijgt, maakt dat zeker goed”, vindt Benny De Busser van De Schaapskooi.

“Je ziet echt vooruitgang. In het begin moest ik nog veel begeleiden en ging alles heel rustig, maar nu voeren de revalidanten hun taken bijna dubbel zo snel uit en hebben ze me minder vaak nodig”, gaat Els Heylen van boerderij Vennenhof verder. “Het is fijn dat je een echte impact hebt op hun revalidatieproces en op die manier iets kan doen voor de maatschappij.”

Studenten ergotherapie

Voor de Thomas More-hogeschool biedt het project evenzeer kansen. “Het is verrassend om zien dat dergelijk project het revalidatieproces van de cliënten een totaal nieuwe dimensie geeft waarin ze ondanks hun beperking nieuwe mogelijkheden ontdekken en de ‘goesting’ in het uitvoeren van dagelijkse handelingen toeneemt. Tegelijk creëert het kansen voor onze ergotherapiestudenten om mee evidence te verzamelen en concrete ondersteuning en hulpmiddelen te voorzien in een levensecht project”’, aldus Els Kuppens, docent Ergotherapie.