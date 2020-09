Restauratiewerken aan kapel van Elsum starten volgend jaar Wouter Demuynck

08 september 2020

18u44 1 Geel De restauratiewerken aan de kapel van Elsum in Geel zullen in 2021 van start gaan. Intussen is er een nieuwe werkgroep opgericht die het stadsbestuur zal adviseren over de bestemming van de kapel.

Eind juli raakte bekend dat de Vlaamse regering een premie van 191.773,71 euro toekent aan de restauratie van de Sint-Dimpnakapel in Elsum. Naar aanleiding daarvan polste oppositieraadslid Noël Devos (De Brugpartij) op de digitale gemeenteraad van maandagavond naar een stand van zaken.

“We kunnen eindelijk beginnen met de restauratie na een lange lijdensweg. Volstaat het verkregen bedrag van 191.773 euro hiervoor? Zo niet, hoe verloopt het dossier verder en wat is de timing?”, aldus Devos, die zich ook afvroeg of er al is nagedacht over de toekomstige bestemming van de kapel.

Uitvoering in 2021

Schepen van Patrimonium Ben Van Looveren (CD&V) liet weten dat de premie niet volstaat, maar dat dat zo voorzien was. “Het subsidiebedrag van 191.773 euro volstaat niet voor de renovatie, die geraamd wordt op 262.808 euro. Daar zit nog een verschil in, maar dat was zo voorzien. In onze budgetten hadden we 350.000 euro voor de renovatie en 200.000 euro voor de subsidie voorzien. Budgettair zitten we dus goed”, aldus Van Looveren.

“We zijn verheugd dat de subsidie is toegekend, maar die hebben we niet afgewacht om de aanbestedingsprocedure al te laten lopen om zo wat tijd te winnen. Dit najaar kunnen we een aannemer gunnen en de uitvoering is voorzien in 2021.”

Bestemming

Aangezien de werken stilaan gaan beginnen, is er opnieuw een werkgroep opgericht die het stadsbestuur zal adviseren over de bestemming van de kapel. “In het verleden is er ook al over nagedacht, maar toen is er niet direct iets uit de bus gekomen. De nieuwe werkgroep zal zich buigen over de vraag om een mooie bestemming te geven aan de kapel. Dat kan zeker als bidplaats, maar dat moeten we zeker ook breder bekijken. We willen die kapel ook een mooiere plaats geven. We gaan daarom voorstellen om de weg niet meer zowel links als rechts van de kapel te laten passeren, maar enkel nog ten noorden van de kapel.”

In het vernieuwde mobiliteitsplan was sowieso al voorzien dat er enkelrichting in Elsum zal gelden vanaf de Kabienstraat tot aan Valkenborch. Aan de zuidkant van de kapel zal er een pleintje aangelegd worden.