René ‘De Jap’ Bernaerts (85), medestichter van KSAV Sint-Dimpna, overleden Wouter Demuynck

21 juni 2020

18u05 1 Geel Afgelopen dinsdag is voetbalclub KSAV Sint-Dimpna in Geel een van haar clubiconen verloren. René ‘De Jap’ Bernaerts, medestichter van de club in 1954, werd 85 jaar.

René Bernaerts was in de beginperiode van de club doelman van KSAV Sint-Dimpna. Met zijn voortreffelijke Japanse zweefsprongen maakte hij zich destijds enorm populair bij alle spelers en supporters. Het leverde hem bovendien de bijnaam ‘De Jap’ op. “Wie op Sint-Dimpna naar René Bernaerts vroeg kreeg daar zelden antwoord op. ‘De Jap’ was echter wijd en zijd bekend”, zegt Karel Nuyts, secretaris van de club.

Trouwe supporter

‘De Jap’ bekleedde tal van functies bij KSAV Sint-Dimpna. Naast speler was hij nadien ook bestuurslid, medewerker en de laatste jaren trouwe supporter van zijn geliefde zwart-witte club. “Hij bleef onze club 64 jaar lang trouw. Steeds was hij op en rond de terreinen van Sint-Dimpna te vinden. Vanaf nu gaat alles anders zijn op KSAV.”