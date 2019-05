Recordaantal sluikstorten gevonden in april Wouter Demuynck

22 mei 2019

17u40 1 Geel De gemeenschapswachten van de stad hebben in april een recordaantal sluikstorten gevonden tijdens een handhavingsactie. Die leverde 833 sluikstorten, ofwel 1,5 ton sluikafval, op. Voor de eerste keer werd een sluikstorter op heterdaad betrapt. De komende maanden gaat de stad ook camera’s inzetten.

Tijdens de maand april organiseerden de stedelijke diensten een handhavingsactie. De gemeenschapswachten en een aantal medewerkers van het stedelijk magazijn controleerden en verwijderden sluikstorten in zowel grachten, straatvuilbakken en vuilbakken aan kerkhoven. In totaal troffen ze 833 sluikstorten aan, waarvan 522 in straatvuilbakken, 203 in de grachten en 108 in vuilbakken aan kerkhoven. Er werd 1530 kilogram sluikstort verwijderd, waarvan 610 afkomstig was van de straatvuilbakken, inclusief de vuilbakken aan kerkhoven en 920 kilo uit de grachten. De actie werd uitgevoerd met negen medewerkers en was goed voor 224 werkuren.

Er werden tijdens de handhavingsactie 12 processen-verbaal opgesteld, sinds 1 januari zijn dat er in totaal al 43.

Er werd ook voor het eerst tijdens een handhavingsactie iemand op heterdaad betrapt tijdens het sluikstorten. De stad geeft alle vaststellingen door aan de GAS-ambtenaar zodat die de nodige sancties kan opleggen. Om het probleem van het sluikstorten aan te pakken gaat de stad verder inzetten op sensibilisering, opruimacties en het beboeten van de overtreders. Er komt ook een camera die zal opgesteld worden om sluikstorters te betrappen.

