RECENSIE. Gio’s & Tavoli AMK

26 juni 2019

10u04 0 Geel Het drukst bezette terras op de Markt van Geel? Dat van Gio’s & Tavoli. Het terras kijkt uit op de levendige markt, en in de verte horen we de klanken van een jazztrompet uit een van de cafés wat verder. Het concept van het restaurant is foodsharing, en wij kozen de chef's choice menu.

Voor de ‘chef’s choice' van vijf gangen betaal je 39,95 euro per persoon. Dat is een aanvaardbare prijs, maar ik zou toekomstige klanten toch aanraden zelf een selectie te maken. Voor de chef's choice krijgen we een basiskeuze van gerechten. Als eerste krijgen we wat Spaanse tapas. Die zijn in orde: verse ibericokroketten, de klassieke patatas bravas en wat kaas en vlees. Zeker oké als hapje vooraf.

Als tweede gerechtje krijgen we vitello tonnato en bruschetta. Zoals eerder gezegd: als ‘chef’s choice’ zijn dit niet echt verrassende borden. Heeft het te maken met het feit dat mijn vriend een vegetarische optie heeft genomen dat hij weinig interessante bruschetta’s krijgt? Misschien. Wederom is het wel lekker, maar niets speciaals.

Als derde gerechtje krijgen we een bordje linguini met halloumi om te delen (de vegetarische versie, want normaal zouden er mosseltjes bij zijn). De saus van Thaise witte wijn is wel smaakvol, en de groentjes erbij zijn lekker. Voor een bordje pasta hebben we wel heel lang moeten wachten, en die tendens spreidt zich over de hele avond. Voor vijf kleine gerechtjes, hebben we in totaal bijna drie uur op de markt van Geel gezeten. Voor ons mocht er iets meer tempo inzitten. De ober is ook niet zo enthousiast, maar dat kan aan de warmte liggen.

Als laatste gerecht krijgt mijn vriend ravioli met fungi, ik krijg een stukje tonijn met puree. Dit is het lekkerste dat we vanavond hebben gekregen. De ravioli smaakt goed af en er zit een lekkere saus bij, mijn stukje tonijn is goed gebakken en de puree is lekker met de kruiden erin.

Het origineelste gerechtje heeft Gio’s & Tavoli tot het laatst gehouden: het dessert. Hier krijgen we een aardbeicakeje met zelfgemaakt chocoladeijs. Het bordje is mooi gepresenteerd, en lekker. Conclusie van de avond: lang wachten voor basisgerechten, alles was in orde maar niet super. Maar, er zit veel volk op het terras, dus het concept slaat bij veel mensen wél aan!

Contactgegevens:

Markt 80, 2440 Geel

014 72 71 08

info@giosentavoli.be

Openingsuren:

Woensdag tot vrijdag: 12u00-14u00 en 17u30-21u30

Zaterdag en zondag: 17u00-21u30

Prijzen:

Aangeraden wordt 2 à 3 gerechten per persoon te bestellen.

Bites: €5,5 - €13,5

Voorgerechten: €8 - €16

Hoofdgerechten: €10,5 - €19,5

Chef's choice 5 gangen: €39,95

Chef’s choice 6 gangen: €49,95

Scores:

Eten: 6,5/10

Bediening: 6/10

Comfort: 8/10

Sterren: 3/5