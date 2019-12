Ram kan onopgemerkt honderden vrouwtjes dekken bij vzw Kemp: “We verwachten bijna 300 lammetjes meer" Wouter Demuynck

20 december 2019

19u00 146 Geel Bij vzw Kemp verwachten ze vanaf de jaarwisseling een heuse babyboom van lammetjes. Er zullen minstens 200 lammetjes meer dan voorzien geboren worden. De reden? Een ram die bij het scheiden tussen de mannetjes en de vrouwtjes onopgemerkt bleef en zo bij de ooien zijn ‘ding’ kon doen.

De vzw Kemp is een natuurvereniging in Geel en Mol die met haar kuddes schapen aan begrazing doet om zo op een ecologisch verantwoorde manier het landschap te beheren. Een klein deel van de kudde wordt jaarlijks ook geslacht - het vlees van het Kempens lam geldt als een erkend streekproduct.

Ram glipt door mazen van het net

De vereniging had als doelstelling om in 2020 zo’n 800 à 900 lammeren te hebben van ongeveer 750 ooien. Afgelopen voorjaar is er echter een cruciale fout gebeurd. “Bij het seksen - het scheiden van ram- en ooilammeren - is er één rammetje door de mazen van het net geglipt. Op zijn eentje heeft hij in de loop van augustus en begin september nog een heleboel schapen gedekt waardoor het voorlopige scanresultaat op 1070 lammeren komt”, klinkt het bij vzw Kemp.

“Door deze ontdekking gaan we nu de kuddes die we ongedekt wilden laten ook nog scannen zodat we ook daar niets aan het toeval overlaten. We zorgen er ook voor dat alle dieren de gepaste verzorging krijgen. De lammerperiode was gepland vanaf 1 februari, maar nu verwachten we al lammetjes rond de jaarwisseling.”