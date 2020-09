Raf Raaijmakers en Sint-Dimpna spelen woensdag eerste competitiematch: “Vrij intens programma is verdienste van de hele groep” Jef Tegenbos

07 september 2020

12u42 0 Geel In de Belgische beker heeft tweedeprovincialer Sint-Dimpna vorige zaterdag voor een bijzondere prestatie gezorgd. De Gelenaars schakelden voor eigen volk eersteprovincialer Kontich met 4-3 uit, waardoor ze zondag met eerstenationaler Rupel-Boom opnieuw een mooie affiche voor eigen volk mogen afwerken. Bovendien begint woensdagavond, drie dagen eerder dan voorzien, de competitie.

Nochtans begon het bekerduel voor Sint-Dimpna met een valse noot. Na zes minuten leidde Kontich met 0-2, en leek het bekersprookje van de Gelenaars voorbij. “Het kan raar klinken, maar misschien heeft dat scenario de partij een andere dimensie gegeven”, blikt trainer Raf Raaijmakers terug. “We begonnen met te veel respect voor de tegenstander. Terwijl wij een goede ploeg hebben, die voetballend sterk uit de verf kan komen. Die vlugge achterstand heeft er mee voor gezorgd dat de zenuwen verdwenen. Door enkele zaken bij te sturen, zijn we de evenknie van Kontich geworden. Nog voor de rust konden we orde op zaken stellen. Dat de balans in ons voordeel is uitgedraaid, hebben we zelf afgedwongen.”

Voorbereiding

Net als alle ploegen heeft Sint-Dimpna een korte voorbereiding achter de rug. Voor trainer Raaijmakers kwam er nog bij dat hij als nieuwkomer vrij snel een beeld van zijn spelersgroep moest vormen. “De beste manier om dat te doen, is in de oefenwedstrijden iedereen aan bod te laten komen. Tegen Kontich ontbraken nog enkele spelers, maar op het veld viel daar weinig van te merken.”

Competitie

Omdat de Voetbalbond voorrang geeft aan de Croky Cup zijn de provinciale ploegen, die nog in het bekeravontuur aan de slag zijn, genoodzaakt om hun eerste competitiewedstrijd woensdagavond af te werken. Voor Sint-Dimpna betekent dat een verplaatsing naar Loenhout. “Ik ken nogal wat mensen die bij onze eerste tegenstander aan de slag zijn”, stelt de Geelse T1. “Loenhout is voor mij een ploeg die ik bovenaan het klassement verwacht. Wij hebben deze week een vrij intens programma, maar dat we dat kunnen meemaken is een verdienste van de hele groep. De bekerwedstrijd van zondag tegen Rupel Boom is weer een avontuur om naar uit te kijken.”