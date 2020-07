Raad nummers die beiaard van Sint-Amandskerk

speelt en win cadeaubon Wouter Demuynck

06 juli 2020

22u22 2 Geel Sinds afgelopen weekend kunnen horecabezoekers op de Markt van Geel genieten van een lichtspektakel dat op de Sint-Amandskerk wordt geprojecteerd. Nog tot en met zaterdag 29 augustus zal de beiaard bovendien elke avond een medley spelen. Bezoekers die de liedjes van de medley kunnen raden, maken kans op een cadeaubon van 50 euro.

Het stadsbestuur van Geel, handelaarsvereniging Geel Centrum vzw en Unizo Geel hebben de handen in elkaar geslagen om de hele zomervakantie lang de marktbezoekers te trakteren op een muzikaal en visueel spektakel. Daarbij is een centrale rol weggelegd voor de Sint-Amandskerk. Elke avond speelt de beiaard stipt om 19.55 uur een medley van enkele minuten waarin allerlei bekende nummers verwerkt zijn. Wie de liedjes herkent, kan de titels doorgeven via www.visit-geel.be/beiaard om zo kans te maken op een cadeaubon van 50 euro.

Kleurrijke projectie

Aansluitend vindt er van 21 tot 00.30 uur een visueel spektakel plaats met een kleurrijke projectie op de zijbeuk van de kerk. “Een indrukwekkende animatie van 10 minuten, die elk uur herhaald wordt, vormt de basis. Die wordt aangevuld met thematische fotocollages, aangeleverd vanuit de stedelijke vrijetijdsdiensten. De kerk wordt in zijn geheel sfeervol uitgelicht, langs binnen en buiten. Ook de bomen op de Markt krijgen een kleurtje mee”, klinkt het bij de stad.