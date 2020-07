PVDA opent eigen secretariaat in centrum van Geel: “Een ontmoetingsplaats voor iedereen die een sociale en rechtvaardige politiek wil” Wouter Demuynck

08 juli 2020

15u03 1 Geel PVDA heeft sinds kort haar eigen partijlokaal in het centrum van Geel: De Kameraad. Met die uitvalsbasis wil de partij een wisselwerking hebben met de bewoners en alle Kempense afdelingen versterken. “De Kameraad wordt een ontmoetingsplaats voor iedereen die een sociale en rechtvaardige politiek wil. Van hieruit zullen we ook onze acties en activiteiten organiseren en actief werken met leden en sympathisanten”, zegt gemeenteraadslid Greet Daems.

Het secretariaat van PVDA bevindt zich in de Stationsstraat, pal tegenover het Stadspark. Het gaat de partij de laatste jaren voor de wind, zowel op regionaal als nationaal vlak. Greet Daems werd in 2018 het eerste gemeenteraadslid voor PVDA in Geel en raakte het jaar nadien verkozen in de Kamer. Om die groei te verankeren, openen ze nu een partijlokaal in het centrum van Geel.

Niet meer in de living

“ Een groeiende partij heeft een ruime werkruimte nodig. Niet meer in de living van een lid of in de achterkamer van een café, wel in een mooi en professioneel gebouw. Met een secretariaat als uitvalsbasis zullen we verder inzetten op onze lokale politieke projecten zoals het Astor-dossier”, zegt raadslid Greet Daems.

“Verdere impact op het beleid van de stad maken we met onze strijd voor sociale huurders, tegen armoede, met originele acties op de markt... Ons secretariaat wordt dus een vaste stek waarmee de partij zich op lange termijn nog sterker zal inplanten in het Geelse politieke leven.”

Wisselwerking met mensen

De nieuwe uitvalsbasis kreeg als naam De Kameraad. “Aangezien wij zo’n uitvalsbasis zien als een ideale kans om een betekenisvolle wisselwerking te hebben met de mensen was de keuze voor een naam snel gemaakt. Die naam is niet zomaar ons uithangbord - de mensen zullen een echte kameraad in ons zien”, gaat Daems verder.

“De Kameraad wordt een ontmoetingsplaats voor iedereen die een sociale en rechtvaardige politiek wil. Een plaats met een open karakter waar je ideeën kan uitwisselen en politieke discussie kan voeren met gelijkgezinde kameraden. Van hieruit zullen wij ook onze acties en activiteiten organiseren en actief werken met leden en sympathisanten.

Tweede secretariaat

Het secretariaat in Geel is de tweede in de Kempen, nadat de partij ook al een opende in Turnhout. “Vanuit onze lokale secretariaten in Turnhout en Geel zullen we al onze werkingen in de Kempen versterken. Ook onze kameraden uit Mol, Herentals, Westerlo, Heist-op-den-Berg... zijn meer dan welkom in onze lokale secretariaten.”

Wie de partij beter wil leren kennen, is welkom op het secretariaat op woensdag en vrijdag van 12 tot 17 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur.