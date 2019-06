PVDA biedt Geelse Huisvesting gratis poetsbeurt aan als ludiek protest: “Onaanvaardbaar dat sociale huurders 25 euro extra per maand moeten betalen” Wouter Demuynck

28 juni 2019

19u46 0 Geel Leden van PVDA Geel hebben vrijdagvoormiddag de ingang van de Geelse Huisvesting getrakteerd op een stevige poetsbeurt. Dat deden ze om de bewoners van de sociale huurwoningen aan de Eikenstraat een hart onder de riem te steken, want zij betalen sinds dit jaar 25 euro per maand meer voor het poetswerk in de gemeenschappelijke delen.

Op een info-vergadering kregen de bewoners van de sociale huurwoningen in de Eikenstraat vorig jaar te horen dat de Geelse Huisvesting een andere firma had gezocht voor het poetsen van de gemeenschappelijke delen. Daardoor zouden ze per maand 25 euro meer moeten betalen, wat op jaarbasis een meerkost van 300 euro betekent. “Dat is onaanvaardbaar”, vindt gemeenteraadslid Greet Daems, die met enkele partijleden en bewoners van de Eikenstraat als ludiek protest de ingang van de Geelse Huisvesting trakteerde op een poetsbeurt. “Mensen die huren bij een sociale huisvestingsmaatschappij moeten elke euro al omdraaien, voor hen is dit echt niet evident. Bovendien werden de bewoners niet op voorhand geïnformeerd.”

De PVDA-delegatie overhandigde vrijdag een petitie aan Yasmine Driesmans, directeur van de Geelse Huisvesting, met als voornaamste eis dat de sociale huisvestingsmaatschappij de helft van de meerkost op zich neemt. Die petitie werd ondertekend door 75 van de 112 bewoners.

“We hebben inderdaad vastgesteld dat de huurlast door het nieuwe poetscontract voor de bewoners van de Eikenstraat opeens een heel stuk hoger lag dan bij de vorige prijsofferte. Waarschijnlijk heeft de vorige firma dat destijds niet helemaal correct doorgerekend”, verklaart Yasmine Driesmans de plotse stijging van de huurkosten. “Toen we dat gezien hebben, zijn we onmiddellijk in actie geschoten. We hebben het contract niet voor vier, maar voor maximaal één jaar afgesloten, zodat er ook geen hiaat ontstond qua onderhoudswerken. In overleg met de bewoners hebben we besloten een nieuwe prijsvraag uit te sturen waarbij de poetsfrequentie wordt verlaagd van wekelijks naar om de 14 dagen. Uiteraard verwachten we dan ook een lagere kost.”

De bedrijven worden volgende week aangeschreven, verwacht wordt dat de raad van bestuur eind september het nieuwe contract kan goedkeuren. “Over de huidige firma zijn onze bewoners overigens wel zeer tevreden. Ze willen graag met hen blijven samenwerken, maar dan wel met een gereduceerde frequentie.” Wat de vraag van de petitie betreft, is Driesmans duidelijk. “We kunnen niet zomaar de helft van de meerkost dragen omwille van het gelijkheidsbeginsel. Voor de bewoners van de andere gebouwen zou dat immers niet correct zijn.”