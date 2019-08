Proefopstelling moet snelheid doen dalen op kruispunt Eindhoutseweg en Oostelseheide Jef Van Nooten

23 augustus 2019

10u47 3 Geel Het stadsbestuur van Geel heeft een proefopstelling geplaatst op het kruispunt van Eindhoutseweg met Oosteloseheide. De stad hoopt zo de snelheid van het autoverkeer af te remmen.

“Aan de aantakking van Oosterloseheide op Eindhoutseweg is een proefopstelling geplaatst om de. In de straat Rauwelkoven en de aansluiting van Bruul met Bel plaatste de stad eerder deze zomer een gelijkaardige proefopstelling”, zegt scjepen van Mobiliteit Marlon Pareijn. “De proefopstelling in de aantakking van Oosterloseheide op Eindhoutseweg komt er in de eerste plaats om te vermijden dat automobilisten de bocht in te hoge snelheid nemen. Zeker nu het nieuwe schooljaar voor de deur staat. De aantakking werd daarom wat haakser gemaakt, zoals dat eerder deze zomer gebeurde aan de aantakking van Bruul op Bel.”

Eind 2019 volgt een evaluatie waarna de stad beslist of de proefopstelling wel of niet definitief wordt ingevoerd.