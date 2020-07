Proefopstelling met enkelrichting in Mannestraat van Dul naar Logen Wouter Demuynck

18 juli 2020

23u14 0 Geel In de Mannestraat in Geel is sinds kort een proefopstelling om in het deel van Dul naar Logen enkelrichtingsverkeer in te voeren. De maatregel kwam er op vraag van de buurt.

Begin februari werden de bewoners van Mannestraat bevraagd over de invoering van een enkelrichting in hun straat. De stad ontving vijfentwintig reacties en de meerderheid was akkoord met het voorstel om enkelrichting in te voeren van Dul naar Logen. De proefopstelling ging deze maand in en zal op het einde van dit jaar geëvalueerd worden.

Parkeren

Door de enkelrichting wordt het parkeren voortaan georganiseerd aan de kant van de even huisnummers. “Het afzetten van de kinderen aan de school wordt zo veiliger, want zij moeten de straat niet meer oversteken”, klinkt het bij de stad.

Bij de aansluiting van Mannestraat met Logen zal een stopbord en stopstreep worden aangebracht omdat de zichtbaarheid daar beperkt is.