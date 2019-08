Primeur in de wegenbouw: dubbelzijdige betonmachine wordt gebruikt bij aanleg fietsostrade Wouter Demuynck

30 augustus 2019

17u43 0 Geel Bij de aanleg van de fietsostrade Herentals-Balen in Geel was er deze week een primeur met het gebruik van een dubbelzijdige betonmachine. Aannemer groep Colas ontwikkelde de machine speciaal voor de fietsostrade van de provincie Antwerpen.

De fietsostrade is een fietsweg van 20 km, waarvan 3 km in Geel. De aanleg van het stuk in Geel stelde de aannemer voor bouwkundige uitdagingen, waaronder het plaatsen van de boordstenen die ervoor moeten zorgen dat de asfalt op zijn plaats blijft liggen. De groep Colas zocht naar een oplossing om in een beperkte werkruimte met een betonmachine toch de lijnvormige elementen aan beide zijden van de weg gelijktijdig te kunnen uitvoeren. Daarvoor werd een bestaande slipformpaver, een machine die al rijdend betonnen boordstenen plaatst, omgebouwd in samenwerking met constructeur Wirtgen Group.

“De grootste uitdaging lag in het optimaliseren van de stabiliteit van de omgebouwde machine, aangezien deze ontworpen is om slechts aan één zijde beton te plaatsen”, licht Bart Thijs van Colas Noord nv toe. “Daarenboven diende de hoeveelheid aangeleverde beton onafhankelijk te kunnen worden gedoseerd in functie van het verbruik aan de twee verschillende zijden. Op het project van de fietsostrade in Geel diende een zeer smalle en hoge boordsteen met ingebouwde stut te worden gegoten, wat de moeilijkheidsgraad verhoogde. Het gevaarte heeft daarom vier rupsbanden en een dubbele offset mal die door Colas zelf is uitgedacht en getekend. Wirtgen Group zorgde op haar beurt voor het design van de dwarsband en de verdeelworm voor de zijdelingse betontoevoer en bouwde alle ontworpen stukken. We zijn erg trots op het eindresultaat.”

De werken op de fietsostrade gaan inmiddels vlot vooruit. “Volgende week plaatsen we opnieuw een fietstunnel, deze keer onder de spoorweg in Herentals”, zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens (N-VA). “Mogelijk kunnen we het eerste deel van deze fietsostrade - tussen de Langstraat en Rauwelkoven in Geel - nog dit najaar openstellen voor het publiek.”