Prematuurtjes kunnen sneller naar kamer van ouders dankzij centrale monitoring in AZ Sint-Dimpna Wouter Demuynck

17 juni 2019

20u48 0 Geel Sinds kort kunnen ouders hun te vroeg geboren baby veel sneller of zelfs vanaf de geboorte bij hen op de kamer hebben in het Sint-Dimpna Ziekenhuis. Dat wordt mogelijk gemaakt door een systeem voor centrale monitoring, waarmee verpleegkundigen de monitors van de baby’s van afstand kunnen aflezen.

Kindjes die voor 36 weken zwangerschap geboren worden, worden doorgaans op de couveuse-afdeling verzorgd, in een incubator of een verwarmd bedje. Op die afdeling mogen ouders altijd komen en ze leren er om een deel van de verzorging op zich te nemen. Toch valt het hen vaak nog zwaar om een deel van de zorg uit handen te moeten geven.

Om dat te verhelpen heeft het ziekenhuis een systeem voor centrale monitoring aangekocht. Daarmee kan de verpleegkundige van de couveuse-afdeling tegelijkertijd de monitors aflezen van de kindjes op de eigen dienst, alsook die van de kindjes die op dat moment op een moeder-kindkamer vlak bij de couveuse-afdeling verblijven.

“Zodra hun medische toestand dit toelaat, worden prematuur geboren kindjes naar de kamer van de mama overgebracht”, aldus het ziekenhuis. “Aangezien prematuren in hun eerste levensdagen vaak onregelmatigheden vertonen in hun ademhaling en hartritme, is monitoring vaak een belangrijke reden waarom zij op de couveuse-afdeling moeten starten. Nu kan dat dus ook op de kamer van de mama.”

Hechting

De zorg voor de baby wordt zo verdeeld tussen de ouders zelf, de vroedvrouwen van de materniteit en de verpleegkundigen van de couveuse-afdeling, die ook de ontwikkelingsgerichte zorg op de kamer voortzetten. “De aandacht hierbij gaat naar het bevorderen van de hechting tussen ouders en kind, het optimaliseren van de (borst)voeding en het leren begrijpen van de lichaamstaal van de baby. Door hun prematuur door en door te leren kennen tijdens het verblijf, leren ouders hoe hem of haar optimaal te verzorgen, prikkels te vermijden die de ontwikkeling verstoren en een hechte band met hun baby op te bouwen.”