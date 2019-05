Politiezone verleent 1.000ste diefstalpreventieadvies Wouter Demuynck

22 mei 2019

13u41 0 Geel Afgelopen maandag werd door de preventiedienst van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout het 1000ste diefstalpreventief advies verstrekt, sinds de start van de vrijwilligerswerking in november 2014. Zowel de aanvrager van het 1.000ste advies als de vier vrijwilligers werden gisterenavond tijdens de politieraad in de bloemetjes gezet.

De vrijwillige diefstalpreventieadviseurs van de politiezone gaven in de eerste vier maanden van dit jaar reeds 118 diefstalpreventieve adviezen. Aanpassingen variëren van eenvoudige of goedkope zaken tot iets meer ingrijpende maatregelen, zonder van je woning een bunker te maken.

“Wanneer je een inbraakpreventie-advies hebt aangevraagd en nadien alle geadviseerde maatregelen goed hebt uitgevoerd, ontvang je het ‘Certificaat Inbraak Veilig’. Met dit certificaat kan de bewoner laten zien dat de woning een goede basisbeveiliging heeft zodat inbrekers meer tijd nodig zullen hebben om je huis binnen te dringen”, zegt korpschef Dirk Van Aerschot. “Hierdoor verhoogt de kans aanzienlijk dat zij hun inbraakpoging stoppen. De bewoner ontvangt een attest dat tien jaar geldig blijft, een sticker en een plaatje dat aan de gevel kan bevestigd worden.”

Met 34% gedaald

Een gratis diefstalpreventiefadvies aanvragen kan je via de website, telefonisch op 014/56.47.33, via mail op inbraakpreventie@pzglm.be of via je wijkagent. De politiezone kan intussen ook mooie cijfers voorleggen wat betreft het aantal inbraken, die in de eerste vier maanden van dit jaar daalde met 34% ten opzichte van diezelfde periode in 2018.