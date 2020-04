Politiezone trekt negen rijbewijzen in na snelheidscontroles: laagvlieger geflitst tegen 178 km/u op Geelse Ring Wouter Demuynck

04 april 2020

16u02 6 Geel De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout mag dan wel uitvoerig controleren op het naleven van de coronamaatregelen, de voorbije dagen zijn er ook snelheidscontroles geweest. Nu er minder autoverkeer is, zien enkele snelheidsduivels blijkbaar hun kans. Een chauffeur haalde zelfs een snelheid van 178 km/u op de Ring van Geel.

In totaal controleerde de politiezone de afgelopen dagen 2.117 voertuigen, waarvan 82 procent zich hield aan de geldende snelheidsregimes. Normaal gezien ligt dat cijfer eerder op 88 procent. “Dit wijst erop dat snelheidscontroles ook in coronatijden nodig zijn. We zullen hier dan ook de volgende weken verder op inzetten”, klinkt het bij de politiezone.

Negen rijbewijzen ingetrokken

Negen rijbewijzen werden ingetrokken. Enkele chauffeurs hadden overigens wel een erg zware voet. Op de Ring in Geel, waar je maximum 90 km/u mag rijden, haalde een bestuurder 178 km/u. Op de Nieuwe Baan in Laakdal werd een bestuurder geflitst tegen 144 km/u terwijl je er maximum 70 km/u mag rijden. In de Burgemeester Adriaensenlaan in Meerhout liep een chauffeur ten slotte tegen de lamp met een snelheid van 89 km/u. De maximumsnelheid die er geldt is 50 km/u.