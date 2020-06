Politieman jarenlang belaagd na incident bij interventie: “De agent speelde komedie” Jef Van Nooten

09 juni 2020

18u15 1 Geel Een tuinaannemer uit Geel wordt verdacht van de jarenlange belaging van een politieagent. De belaging begon na een politietussenkomst bij het tuinbedrijf van de beklaagde in 2016. In april vorig jaar liep de belaging uit de hand in een supermarkt in Geel. “Mijn cliënt was gefrustreerd omdat de agent komedie had gespeeld.”

De lokale politie Geel-Laakdal-Meerhout werd op 27 januari 2016 opgeroepen voor een interventie op het tuinbedrijf van G.C. Hij had het er aan de stok met een vrachtwagenchauffeur die overladen het domein op was gereden. In een poging om te verhinderen dat de vrachtwagenchauffeur zou vertrekken zonder de schade te betalen, nam de zoon van G.C. een heftruck om de weg te blokkeren met paletten. Eén van die paletten kwam op de voet van een politieagent terecht, met twee weken arbeidsongeschiktheid tot gevolg. De zoon van G.C. werd meegenomen voor verhoor.

Komedie

Het dossier rond weerspannigheid werd uiteindelijk zonder gevolg geklasseerd door het parket, maar G.C. was in zijn gat gebeten. Volgens hem speelde de agent komedie. “Daarop is hij mijn cliënt beginnen viseren. Hij belaagt hem voortdurend: hij achtervolgt hem, heeft zijn auto bekrast, …”

Zoontje

In april 2019 is de belaging geëscaleerd. G.C. kwam de politieagent tegen in supermarkt Vewo op de Grote Markt in Geel. De agent was vergezeld van zijn 11-jarig zoontje. “In het bijzijn van dat zoontje heeft hij mijn cliënt uitgescholden en bespuwd. Dit gezin heeft geen rust meer. Ze hebben zelfs camerabewaking laten installeren thuis om zich terug een beetje veilig te voelen. Deze jarenlange belaging heeft een zware psychologische impact op heel het gezin”, aldus nog de advocate van de agent.

Rode lap

De tuinaannemer gaf tijdens het onderzoek toe dat de agent als een rode lap op een stier werkt voor hem. Hij is volgens zijn advocate gefrustreerd geraakt door het voorval in 2016. Volgens de beklaagde is dat incident immers anders verlopen dan de agent liet uitschijnen. Pikant detail: de agent in kwestie werd enkele jaren geleden vervolgd voor het vervalsen van een proces-verbaal nadat zijn collega een pink brak tijdens een arrestatie. Samen met die collega werd hij toen vervolgd om de waarheid te hebben verdraaid zodat de arrestant voor 45.000 euro schadevergoeding moest opdraaien. De agenten werden daarvoor schuldig bevonden in eerste aanleg, maar vrijgesproken in beroep.

Keelgat

“De zoon van mijn cliënt is opgepakt geweest voor feiten die nooit hebben plaatsgevonden. De agent was zogezegd 15 dagen werkonbekwaam, maar als zijn voet echt zo zwaar verbrijzeld zou zijn geweest, had het parket dat dossier niet geklasseerd”, vertelt de advocate van G.C. “Die onterechte arrestatie was bijzonder frustrerend en zou bij iedereen in het verkeerde keelgat zijn geschoten.”

Nagelbijter

De tuinaannemer geeft toe dat hij over de schreef is gegaan met de belaging, maar minimaliseert het incident in de supermarkt en vindt de schadeclaim buiten proportie. “Mijn cliënt is een nagelbijter. Een stuk nagel is uit zijn mond gevlogen, hij heeft niet gericht gespuwd. De agent vraagt nu 10.129 euro schadevergoeding, en zou 238 werkonbekwaam zijn geweest. Dat is wel erg veel voor het kleine incidentje in de supermarkt.

Het openbaar ministerie vraagt 1 jaar cel voor de tuinaannemer. De rechter doet een uitspraak op 30 juni.