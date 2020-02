Politiecombi total loss na aanrijding op E313 in Geel Toon Verheijen

11 februari 2020

22u50 0 Geel Zware averij op de E313 in Geel in de richting van Hasselt vanavond iets na 20.30 uur. Een auto is er ingereden op een politiecombi van de wegpolitie.

Het begon allemaal met een eerder banaal ongeval waarbij de bestuurster van een personenwagen tegen de vangrail was beland. De hulpdiensten moesten ter plaatse komen om het slachtoffer uit de wagen te bevrijden via de achterklep van de wagen. Door het ongeval ontstond er een file.

Een combi van de wegpolitie plaatste zich op de snelweg als signalisatiewagen, maar dat was de bestuurder van een zware Audi duidelijk ontgaan. Hij vloog met een aanzienlijke snelheid achteraan in op de combi die daardoor total loss was.

Ook de Audi was niet meteen meer rijvaardig. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Als bij wonder vielen er geen gewonden.