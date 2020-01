Politie zoekt twee jongemannen die scholier aan station enkele rake klappen geven Wouter Demuynck

17 januari 2020

17u25 7 Geel De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout is op zoek naar twee jongemannen die woensdag betrokken waren bij feiten van agressie aan het station in Geel. Na een poging tot diefstal kreeg een scholier nog enkele rake klappen van de twee daders.

Op woensdag 15 januari werden twee scholieren rond 13 uur het slachtoffer van een poging tot diefstal, ter hoogte van de fietsenstalling. Toen de scholieren de daders achtervolgden, kreeg één van hen enkele rake vuistslagen. De scholier werd ook hardhandig op de grond gegooid.

Boksijzer

“Er werd waarschijnlijk gebruik gemaakt van een boksijzer. Het slachtoffer liep zware verwondingen in het aangezicht op en moest voor verzorging naar het ziekenhuis. De daders namen de vlucht en renden voorbij de krantenwinkel in de richting van de Stationsstraat”, klinkt het bij de politiezone. Camerabeelden uit de omgeving van het Stationsplein en de Stationsstraat leverden voorlopig nog geen bruikbare resultaten op.

De politie is nu op zoek naar getuigen van het incident. “Aangezien de feiten rond het middaguur in de stationsomgeving gebeurden, kunnen meerdere pendelaars of passanten dit gezien hebben. De verdachten zijn twee jongeren van buitenlandse origine en spreken met een Nederlands accent. Ze zijn ongeveer 15 jaar oud, maar eerder klein van gestalte. Eén van hen droeg een opvallende witte jas.”

Wie hierover informatie heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via het nummer 014/56.47.00 of opsporingen@pzglm.be.