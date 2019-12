Politie zoekt man die mogelijk vuistslag uitdeelde op Reggae Geel Wouter Demuynck

11 december 2019

18u16 1 Geel De lokale politie Geel-Laakdal-Meerhout is op zoek naar een man die mogelijk betrokken is bij feiten van agressie tijdens het festival Reggae Geel, in de nacht van vrijdag 3 augustus op zaterdag 4 augustus 2019.

Omstreeks 1 uur kreeg een jongeman in de Dance Hall een vuistslag in het gezicht, waardoor hij voor verzorging naar het ziekenhuis moest. Aan de politie werden beelden bezorgd van een mogelijke verdachte. De verdachte man heeft kort bruin haar, draagt een oorbel en heeft opvallende tatoeages in de hals en op de (onder)armen.

Wie de man (her)kent, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via het nummer 014/56.47.00 of opsporingen@pzglm.be.