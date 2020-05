Politie zoekt eigenaars van gestolen fietsen Wouter Demuynck

29 mei 2020

11u44 0 Geel De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout is op zoek naar de eigenaars van enkele fietsen en bijhorende accessoires die vermoedelijk in de omgeving van Geel gestolen werden.

De wellicht gestolen acht fietsen, twee fietszadels en een lederen zadeltasje werden onlangs door politieagenten aangetroffen in Geel. “We weten niet wanneer deze goederen werden gestolen, maar vermoedelijk werden ze wel in de omgeving van Geel gestolen. We zijn op zoek naar de rechtmatige eigenaars hiervan”, klinkt het bij de politiezone.

Foto-overzicht

Wie een van de voorwerpen herkent, kan op de website van de politiezone het foto-overzicht raadplegen en op afzonderlijke foto’s reageren. Een medewerker van de politie zal nadien dan zo snel mogelijk contact opnemen. Voor verdere vragen of inlichtingen kan je terecht op het mailadres pz.glm.recherche@police.belgium.eu of op het nummer 014/56.47.00.