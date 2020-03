Politie verspreidt beelden van verdachte van inbraken bij koffiehuisje en lederwarenwinkel Wouter Demuynck

22 maart 2020

13u13 0 Geel De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout heeft beelden vrijgegeven van de persoon die verdacht wordt van De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout heeft beelden vrijgegeven van de persoon die verdacht wordt van de inbraken van zaterdagochtend bij koffiehuisje Passage op de Pas en Lederwaren Jacobs in de Nieuwstraat in het centrum van Geel.

De man vernielde in beide winkels de glazen toegangsdeur en ging aan de haal met geld uit de kassa. Een getuige kon de man filmen toen hij bij Lederwaren Jacobs vertrok met zijn fiets.

Wie deze persoon herkent of andere informatie over hem heeft, kan contact opnemen met de politie via 014/56.47.00 of opsporingen@pzglm.be.