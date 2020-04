Politie trekt acht rijbewijzen in: snelheidsduivel rijdt 135 km/u in zone 70 Wouter Demuynck

17 april 2020

21u45 0 Geel De politie Geel-Laakdal-Meerhout heeft de voorbije dagen acht rijbewijzen ingetrokken na enkele fikse snelheidsovertredingen. Op de Ring van Geel werd een bestuurder geflitst aan 153 km/u, in een zone 70 in Laakdal haalde een bestuurder dan weer een snelheid van 135 km/u.

De politie controleerde de afgelopen dagen 2.324 voertuigen. Daarvan hield 82 procent zich aan de geldende snelheidsregimes, terwijl dat normaal gezien eerder rond 88 procent ligt. “Sinds de opgelegde coronamaatregelen is er veel minder verkeer op de weg, aangezien alleen essentiële verplaatsingen toegelaten zijn. Een aantal snelheidsduivels maken misbruik van de situatie om te snel te rijden. Daarom blijven we ook inzetten op snelheidscontroles”, zegt de politie Geel-Laakdal-Meerhout.

Acht rijbewijzen ingetrokken

In totaal trok de politie acht rijbewijzen in. Uitschieters waren een bestuurder die 153 km/u op de Geelse Ring, waar je 90 km/u mag rijden, reed en een bestuurder die 76 km/u haalde in de zone 30 van de Lebonstraat in Geel. Op de Nieuwe Baan in Laakdal werden liefst vijf rijbewijzen ingetrokken. Een van de bestuurders werd er geflitst aan 135 km/u terwijl je er maximum 70 km/u mag rijden.