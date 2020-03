Politie geeft nieuwe foto vrij van man die inbrak bij koffiehuisje en lederwinkel Wouter Demuynck

25 maart 2020

15u09 2 Geel De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout heeft een duidelijker beeld vrijgegeven van de man die zaterdagochtend De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout heeft een duidelijker beeld vrijgegeven van de man die zaterdagochtend inbrak bij Koffiehuisje Passage op de Pas en Lederwaren Jacobs in de Nieuwstraat door de ruiten te vernielen. De man ging daarbij telkens aan de haal met wisselgeld uit de kassa.

Een getuige kon de inbreker filmen na zijn inbraak bij Lederwaren Jacobs, maar de politie kon de man nog niet opsporen. De politie heeft nu een duidelijker beeld verspreid van de inbreker. Die werden gemaakt op de Molseweg, waar ook zijn fiets werd teruggevonden.

Het gaat om een zwarte damesfiets van het merk Cortina met een opvallende rode vlek op de voorband en een hangslotje aan het achterwiel. Wie de verdachte of de fiets (her)kent of de eigenaar is van deze fiets, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 014/56.47.00 of via opsporingen@pzglm.be.