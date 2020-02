Politie controleert 215 leerlingen in GO! Geel op drugsbezit: 25 leerlingen aangeduid door drugshond Wouter Demuynck

14u56 3 Geel De politie Geel-Laakdal-Meerhout heeft bij twee verschillende preventieve controleacties in het secundair onderwijs GO! Geel 215 leerlingen gecontroleerd op drugsbezit. Er werd bij 25 leerlingen positief gereageerd door de drugshond, maar verder onderzoek moet uitwijzen of er effectief sprake is van drugsbezit of -gebruik.

De politie zette drugshonden in om de schooltassen, kledij en lockers van de leerlingen te controleren. In totaal werden 215 leerlingen en zeventien leerkrachten aan een controle onderworpen. “Er werd bij 25 leerlingen positief gereageerd door de honden. Of er bij hen ook effectief sprake is van drugsbezit of -gebruik is niet noodzakelijk, maar wordt verder onderzocht”, vertelt korpschef Dirk Van Aerschot. De lokale politie zette 14 medewerkers in en kreeg bijstand van twee agenten met drugshond van de federale politie.

Drugsbeleidsplan

De secundaire scholen hebben, samen met de politie en de drugspreventiemedewerker van de stad Geel, een drugsbeleidsplan opgesteld. “Dat plan omvat zowel een preventief als een repressief luik, waarin staat dat drugscontroles op de scholen kunnen plaatsvinden. De acties van de afgelopen weken zijn gekaderd in een sensibiliserend plan en vloeien niet voort uit concrete problemen”, besluit Van Aerschot.