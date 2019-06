Plannen voor nieuw containerpark in laatste fase Wouter Demuynck

06 juni 2019

16u17 0 Geel De plannen voor het nieuwe containerpark in Winkelomheide beginnen meer vorm te krijgen. Begin 2020 volgt normaal gezien de definitieve goedkeuring van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), waarna de procedure voor de vergunning kan opgestart worden.

Er wordt al langer werk gemaakt van een nieuw containerpark. Het huidige containerpark op Drijhoek, vlak naast de Westelijke Ring, is immers veel te klein. Op piekmomenten levert dat ellenlange wachtrijen op. Als nieuwe locatie kozen intercommunale IOK en het stadsbestuur voor het bedrijventerrein in Winkelom, meer bepaald naast motorfietsendealer Harley-Davidson.

Raadslid Gareth Van der Velde (Open Vld) vroeg op de gemeenteraad naar een stand van zaken rond het nieuwe containerpark. “In maart en april hebben we voor het RUP Recyclagepark de normale, wettige adviesronde bij de hogere overheden - provincie, het Vlaams gewest, Agentschap Wegen en Verkeer en de Gecoro - georganiseerd”, vertelde schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Julliams (N-VA). “Al die adviezen zijn bij onze diensten en IOK aangekomen, nu gaat IOK dat samen met de stad bekijken en herwerken. In september zal het RUP dan op de gemeenteraad komen voor een voorlopige vaststelling.”

De volgende stap is een openbaar onderzoek over het RUP. Schepen Julliams verwacht dat een definitieve goedkeuring van het RUP begin 2020 volgt. “Op basis daarvan kan de vergunning voor de bouw van het containerpark afgeleverd worden, die ook een wettelijke termijn heeft voor eventuele bezwaren.” Wanneer precies het nieuwe containerpark klaar zal zijn, is nog niet duidelijk.