Paaseieren voor afgelaste zoektocht Thomas More geschonken aan kansarme kinderen: “Een geschenk uit de hemel” Wouter Demuynck

09 april 2020

16u40 0 Geel De 1.000 pakketjes met paaseieren die normaal elk jaar worden uitgedeeld op de Geelse campus van Thomas More en KU Leuven gaan nu richting kansarme kinderen in de regio. Door de coronacrisis kan de zoektocht op de campus niet doorgaan en dus mogen de verenigingen Moeders voor Moeders uit Borgerhout en MIN-Mol bij de voedselpakketten van deze week een pakketje paaseieren steken.

Enkele keren per jaar zorgt het Geels Event Team op de campus van Thomas More en KU Leuven voor de nodige animatie voor de studenten en personeelsleden. De paasactie is daar een van. Elke vrijdag voor de paasvakantie zitten er een hele hoop Paashaaskaartjes verstopt over heel de campus. Wie zo’n kaartje vindt, kan het inruilen voor een pakketje paaseieren.

“Altijd leuk om te zien hoe de studenten alles op de campus ondersteboven draaien op zoek naar een kaartje, zelfs op plaatsen waar ze anders zelden of nooit komen. Maar het zal niet voor dit jaar zijn”, klinkt het bij Thomas More.

Geschenk uit de hemel

Het Geels Event Team zocht daarom naar een nieuwe bestemming voor de chocolade die al in februari gekocht werd. De keuze viel op de verenigingen Moeders voor Moeders uit Borgerhout en MIN (Mensen In Nood) Mol, die zich allebei inzetten voor kansarme mensen. “De paaseieren kwamen wel niet uit de lucht gevallen, maar voor Moeders voor Moeders en Actie MIN zijn ze toch een geschenk uit de hemel. Zij kunnen deze week een paar honderd kinderen uit kansarme gezinnen een pakketje lekkere chocolade bezorgen.”