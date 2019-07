Ouders en kinderen willen dat juf Greet bij basisschool De Katersberg blijft: “Ze moet nu elders brandjes gaan blussen” Wouter Demuynck

03 juli 2019

17u43 0 Geel Een groep ouders vindt het niet kunnen dat kleuterjuf Greet Van Laer (52) volgend schooljaar van het stadsbestuur de overstap moet maken van stedelijke basisschool De Katersberg naar freinetschool De Steltloper om daar een personeelstekort in te vullen. Om die mening kracht bij te zetten zakten de ouders woensdagochtend af naar het stadhuis met de nodige spandoeken én met een petitie, ondertekend door 117 mensen.

Juffrouw Greet Van Laer (52) staat inmiddels al zeven jaar in het eerste kleuterklasje van stedelijke basisschool De Katersberg, maar voor volgend schooljaar plaatst het stadsbestuur haar in stedelijke freinetschool De Steltloper in Oosterlo. Daar zal ze enkele uren les geven in de eerste graad van de lagere school, de rest van haar uren worden aangevuld als zorgjuf. De verschuiving komt er door een personeelstekort in De Steltloper, maar de beslissing van het stadsbestuur stuit op onbegrip bij ouders en kinderen. Zij trokken woensdagochtend naar het stadhuis, met spandoek en petitie, om bij het bestuur ervoor te pleiten de beslissing ongedaan te maken.

“Op twee dagen tijd hebben we 117 handtekeningen verzameld van (groot)ouders en kinderen die juffrouw Greet op de Katersberg willen houden als kleuterjuf”, zegt Sophie Mirgaux, een van de ouders. “Ze heeft al in heel moeilijke omstandigheden gewerkt: zo stond ze ooit in een klas met 30 kindjes van drie jaar, wat toch niet eenvoudig is. Mijn dochter zat ook in die klas en was altijd vol lof over de juf. Zo is Greet: ze pakt problemen aan en wil flexibel zijn. Nu is ze 52 jaar, heeft ze 30 jaar ervaring en heeft ze al zeven jaar haar eigen klasje maar nu wordt er weer van haar verwacht dat ze elders de brandjes gaat blussen, zonder zelfs maar haar eigen klasje te krijgen. Ze zegt zelf dat ze zich gewoon wilde blijven inzetten voor haar klasje en die kans wordt haar niet gegeven. De vervanging is voor één jaar, dus zit ze volgend jaar in juni met dezelfde schrik omdat ze niet weet naar waar ze gestuurd zal worden. Dat vinden we niet eerlijk tegenover haar.” Volgens de ouders waren er betere oplossingen dan deze. “Er had gezocht kunnen worden naar vrijwilligers. Of ze konden kijken naar iemand die enkel qua locatie of enkel qua taak moest veranderen, nu moet Greet twee veranderingen ondergaan en dat is zwaar voor haar.”

Burgemeester Vera Celis (N-VA) nam de petitie in ontvangst en toonde begrip voor de actievoerders. “Dat jullie zo talrijk aanwezig zijn, toont aan wat voor een fantastische leerkracht juf Greet is. De uren in onze stedelijke basisscholen moeten we jaarlijks anders invullen. Soms gebeurt dat geruisloos, nu gaat dat gepaard met veel emotie. Die puzzel oplossen is een moeilijke oefening. De Katersberg heeft door een daling van het aantal kleuters volgend schooljaar minder lestijden en zo kunnen we niet alle vastbenoemde kleuterleidsters ook volgend jaar een opdracht geven op de school. In De Steltloper verdwijnt een ervaren kleuterleidster uit het team. We zochten daarom een ervaren collega die ervaring heeft met het freinetonderwijs. Juf Greet kwam als eerste in beeld: zij kent het freinetonderwijs omdat ze zelf vroeger nog in De Steltloper heeft les gegeven. We gaan bekijken wat er mogelijk is wat betreft haar aantal uren voor de klas en haar taak als zorgjuf, maar deze beslissing herbekijken is onmogelijk.”