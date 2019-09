OPZ Geel bouwt als eerste circulair met sociale tewerkstelling Wouter Demuynck

25 september 2019

18u18 0 Geel Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) Geel heeft voor de bouw van buitengevels van vijf villa’s van het nieuwe Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) Salto gekozen voor een opvallende combinatie. Het OPZ is immers de eerste openbare bouwheer die voor een circulaire gevelsteen - die in elkaar worden geklikt zonder dat er cement aan te pas komt - kiest die bovendien geplaatst worden door werknemers uit de sociale economie.

De vijf villa’s aan de Stelenseweg zullen plaats kunnen bieden aan 75 patiënten en huisvesten elk 16 studio’s. De bouw ervan startte half juni. Als alles goed gaat, zijn de villa’s in het voorjaar van 2020 klaar. Voor de buitengevels wordt er gewerkt met een circulaire gevelsteen, een product van het bedrijf Facadeclick. “In onze sector zagen we dat voegloze gevels heel duur waren en veel ervaring vergen”, legt Jasper Vandenbempt van Facadeclick uit. “Daarom hebben we een product ontwikkeld zodat gevelstenen als legoblokken in en uit elkaar geklikt kunnen worden. Elke gevel kan zo gedemonteerd worden en is dus herbruikbaar.”

De gevelstenen van de villa’s worden geplaatst door kortgeschoolden of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dankzij een samenwerking tussen Facadeclick en Levanto, een sociale onderneming die zich inzet voor de tewerkstelling van doelgroepmedewerkers met als uiteindelijke doel om hen te laten doorstromen naar het gewone arbeidscircuit. “Dit is een verhaal met veel potentieel. Het grote kader is de klimaattransitie, maar dit moet gepaard gaan met een sociaal economische transitie”, zegt Jan Bal, algemeen directeur van Levanto. “Vandaag tonen we aan dat dit haalbaar is. Het herwaardeert een hele bevolkingsgroep in de bouwsector. In april zijn we gestart met opleidingen. Op een week tijd hebben ze de techniek onder de knie en na enkele weken zijn ze dan helemaal klaar om de werf op te kunnen.”

Jan Vanreusel, financieel directeur van OPZ Geel, is in zijn nopjes met het experiment. “We stellen vast dat het lukt en daar ben ik fier op. Zo kunnen we de bouwsector aanmoedigen om te vernieuwen, op vlak van materiaal en de manier waarop het gebouwd wordt. Het is ook een echte werf, met een echte hoofdaannemer. De doelgroepmedewerkers zitten gewoon tussen bouwvakkers die andere taken hebben: het is niet bedoeling dat zij het buitenbeentje zijn.”

Het provinciebestuur van Antwerpen ondersteunt het project en hoopt dat ook andere instellingen en ondernemingen zullen nadenken over circulair bouwen met sociale tewerkstelling. “Voor lokale besturen opent die combinatie mooie perspectieven”, zegt gedeputeerde voor Sociale Economie Kathleen Helsen (CD&V). “We zien hier dat dit kan zonder extra kosten en zonder de wetgeving op de overheidsopdrachten uit het oog te verliezen. Lokale besturen die door dit voorbeeld geprikkeld zijn, kunnen bij de provincie een workshop over duurzame overheidsopdrachten volgen.”