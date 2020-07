Opsporen van niet-voelbare borsttumoren verloopt minder pijnlijk bij Ziekenhuis Geel dankzij nieuwe methode: “Minder invasief dan het traditionele harpoen-implantaat” Wouter Demuynck

15 juli 2020

11u00 2 Geel In Ziekenhuis Geel kunnen patiënten zich voortaan comfortabeler laten behandelen voor borsttumoren dankzij de nieuwe methode van Sentimag-Magseed. Die methode lokaliseert niet-voelbare tumoren met een magnetisch zaadje en een sonde, wat minder pijnlijker is voor de patiënt en de kans op infecties drastisch verlaagt. Het ziekenhuis is een van de eerste in Vlaanderen die gebruikt maakt van de techniek.

Sinds de jaren ‘60 gebruiken chirurgen een zogenaamd harpoen-implantaat om niet-voelbare borsttumoren op te sporen tijdens een ingreep. Op de dag van de operatie stopt de radioloog dan met een dunne naald een fijne metalen draad met een klein haakje in de borst. Als via röntgenfoto’s blijkt dat de naald op de juiste plek zit, trekt de radioloog de naald eruit en blijft enkel de harpoen achter. Zo kan de chirurg de tumor exact lokaliseren tijdens de operatie.

Die manier van werken heeft echter ook zijn beperkingen - zo kan de harpoen verschuiven, ondervindt de patiënt meer ongemak en loopt de planning voor radiologie en het operatiekwartier minder vlot.

Minder pijn en stress

Voor die problemen biedt het systeem Magseed-Sentimag een oplossing. “De radioloog plaatst de Magseed, het magnetisch zaadje, onder echografie of röntgengeleiding in het lichaam. Dat kan tot 30 dagen voor de operatie, waardoor de planning van radioloog én chirurg flexibeler is. Vervolgens spoort de chirurg het magnetische zaadje snel op met Sentimag, de bijhorende sonde. Dankzij de opsporingsradius van 360 graden en de afstandsberekening door het systeem kan de chirurg de tumor heel nauwkeurig verwijderen”, klinkt het bij het ziekenhuis.

Ook voor de patiënt is de techniek overigens een grote verbetering. “De ingreep is draaglijker omdat het inplanten van de Magseed minder invasief is dan het traditionele harpoen-implantaat. Er is minder pijn en stress. Bovendien ligt het risico op infecties veel lager omdat er geen draad meer aan te pas komt.”

Ziekenhuis betaalt volledige kost

Het team van Ziekenhuis Geel dat vanaf nu zal werken met Magseed bestaat uit dokters Vervliet, Vanderstappen en Cochet. Zij hebben de eerste operaties al uitgevoerd met de nieuwe methode. “De ingrepen zijn telkens goed verlopen, we konden de letsels mooi wegnemen”, zegt dokter Vanderstappen. “Patiënten krijgen de behandeling met Magseed momenteel nog niet terugbetaald. We vinden deze nieuwe techniek echter zo noodzakelijk voor de gezondheidszorg van onze patiënten dat we als ziekenhuis de volledige kost van de methode op ons nemen. We rekenen erop dat de overheid tegen het einde van dit jaar wél overgaat tot terugbetaling van deze ingreep.”