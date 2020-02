Oppositie kritisch voor positief advies voor nieuwe windmolen in Stelen: “Stad negeert eigen omgevingsambtenaar” Wouter Demuynck

04 februari 2020

18u03 1 Geel Op de Geelse gemeenteraad van maandagavond stelde oppositieraadslid Dirk Kennis (De Brugpartij) zich vragen bij het positieve advies dat het stadsbestuur verleende voor de bouw van een windturbine in Stelen, zeker omdat daarbij het negatieve advies van de eigen omgevingsambtenaar in de wind werd geslagen.

Ongeveer een maand geleden raakte bekend dat de deputatie aan het bedrijf Storm een vergunning had verleend voor de bouw van een windmolen ter hoogte van Varent, vlakbij de E313. Het Geelse schepencollege gaf daarvoor een positief advies, hoewel de omgevingsambtenaar negatief advies gegeven had en er bezwaarschriften ingediend werden.

Nieuwe visie

Een vreemde gang van zaken, vindt oppositieraadslid Dirk Kennis. “Het stadsbestuur adviseerde positief, op voorwaarde dat er maximaal rekening zou worden gehouden met de ingediende bezwaren. Waarop de provincie al die bezwaren prompt weerlegde. De inplantingsplaats van deze nieuwe windturbine strookt duidelijk niet met de visie die het stadsbestuur in 2009 heeft vastgelegd”, aldus Kennis.

“In 2010 werd daarom al een eerdere aanvraag voor een turbine op die plek geweigerd en ook nu was het een van de redenen waarom de omgevingsambtenaar vond dat deze aanvraag negatief geadviseerd moest worden. Het stadsbestuur schoof het standpunt van de omgevingsambtenaar evenwel opzij en adviseerde positief. Een argumentatie daarvoor wordt nergens opgegeven. Heeft die visie nog wel zin als je het willekeurig kan volgen of negeren? Wordt het geen tijd voor een nieuwe visie?”

Positieve energiemix

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Julliams (N-VA) waren er twee redenen dat het bestuur toch een positief advies gaf. “We waren ervan overtuigd dat de provincie zo goed als zeker een vergunning zou toekennen. Ook willen we in onze stad een positieve energiemix realiseren. Die visie uit 2009 is inderdaad verouderd”, meent Julliams.

“Daarom hebben we aan onze diensten de opdracht gegeven om een nieuwe inplantingsvisie op te stellen, waarmee we zo snel mogelijk naar de adviesraden willen. We beseffen dat er vanuit de bevolking veel onbegrip is. Na de mensen van Stelen gehoord te hebben, denken we inderdaad dat we beter moeten doen op dat vlak.” De inwoners van Stelen zullen daarom nog uitgenodigd worden voor een gesprek.